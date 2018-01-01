النتائج المباشرة
دوري أبطال أوروبا

سيميوني: المهم وصول أتليتكو للدور الثاني

التعليقات()
David Ramos
أتليتكو حل ثانياً في مجموعته

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أعلن دييجو سيميوني، مدرب أتليتكو مدريد، أنه راض عن تعادل فريقه أمام كلوب بروج بدوري الأبطال وأن المهم هو بلوغ الدور الثاني.

وتعادل الفريقان سلباً مساء الثلاثاء ليعبر أتليتكو للدور الثاني من البطولة التي سيستضيف النهائي الخاص بها في يونيو المقبل.

وقال سيميوني مع "موفيستار": "أنا سعيد ببلوغ الدور الثاني لأن هذا هدف مهم للنادي، احتجنا لبلوغ هذا الدور وأنا سعيد لذلك".

اختيارات المحررين

كانتي يعترف: "لست الرجل الألطف في كرة القدم"

ابن عم نجم بايرن ميونيخ يشق طريق الاحتراف في إنجلترا

وأضاف: "الآن سننتظر القرعة لنعرف خصمنا، ولكن علينا العمل على التحسن، المباراة كانت جيدة وحصلنا على فرص، خصوصاً في الشوط الأول".

وختم الأرجنتيني: "الشوط الثاني كان متعادلاً بين الفريقين، ولكني مرتاح نفسياً لأنني أعرف أن اللاعبين فعلوا ما بوسعهم، افتقدوا فقط لبعض الدقة في اللمسة الأخيرة".

وجاء أتليتكو مدريد ثانياً في ترتيب المجموعة الأولى لدوري الأبطال خلف المتصدر الألماني بوروسيا دورتموند.

 
 

الموضوع التالي:
الخصم العنيد، إيفرتون يتربص بجوارديولا لزيادة أوجاعه!
الموضوع التالي:
جيل 92 يفاجئ فيرجسون بلفتة جميلة
الموضوع التالي:
وكيله: نقاد هامسيك لا يفقهون شيئًا عن كرة القدم
الموضوع التالي:
أول رد من بن عطية على خسارته جائزة “BBC” لحساب صلاح
الموضوع التالي:
هاني أبو ريدة يهنئ محمد صلاح بعد التتويج بجائزة أفضل لاعب إفريقي
إغلاق