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الدوري الإنجليزي الممتاز

كانتي يعلق على الاتهامات لتشيلسي بالعنصرية

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Getty Images
واقعة مؤسفة في لقاء الفريق مع مانشستر سيتي

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

رفض نجولو كانتي، نجم تشيلسي، التصرفات التي حدثت من قبل جماهير فريقه أثناء المباراة أمام مانشستر سيتي السبت الماضي بحق رحيم ستيرلينج، لاعب الأخير.

وقامت مجموعة من جماهير تشيلسي بتوجيه هتافات عنصرية بحق مهاجم مانشستر سيتي، وهو ما دفع السلطات والنادي نفسه لفتح تحقيقاً مع أصحاب الواقعة.

وقال كانتي مع "سكاي": "سمعنا عن الأمر بعد المباراة مباشرة، أعرف أن هناك تحقيقاً في الأمر وسنرى نتيجته".

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وأضاف: "ولكن هنا في تشيلسي نرفض أي نوع من الإهانة أو التمييز، أتمنى أن يتم حل الأمر".

وحقق تشيلسي مع أربعة من مشجعيه بخصوص الواقعة، ونفى أحدهم الذي ظهر وهو يسب ستيرلينج أنه وجه له إهانات عنصرية.

يُذكر أن تشيلسي فاز على مانشستر سيتي بهدفين نظيفين الجولة الفائتة وأزاحه عن قمة الترتيب وسجل كانتي الهدف الأول.

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