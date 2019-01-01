سيد عبد الحفيظ غاضبًا: أين العدل؟ لماذا رُفض طلب الأهلي وتأجل لقاء الزمالك؟

تصريحات غاضبة من مدير الكرة بالنادي الأهلي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري غضبه الشديد من قرار لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الزمالك مع المقاولين العرب ليوم واحد ورفض طلب ناديه تأجيل مباراته أمام الاتحاد.

وحقق الأهلي انتصارًا كبيرًا على بتروجيب قوامه أربعة أهداف دون مقابل ليتقدم للمركز الثاني في جدول الترتيب بفارق نقطة واحدة عن الزمالك في الصدارة مع لعبه مباراة إضافية عن منافسه.

وكانت لجنة المسابقات قد وافقت على طلب الزمالك تأجيل مباراته أمام المقاولين ليوم الخميس 14 مارس بدلًا من الأربعاء لأنه سيلعب يومي 10 و17 مارس أمام جورماهيا ونصر حسين داي، وهو ما تسبب بغضب شديد لعبد الحفيظ.

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إذ نقل عنه موقع فلجول تصريحات قال خلالها لقناة الأهلي الرسمية "أين العدل؟ لماذا تم تأجيل لقاء الزمالك والمقاولون العرب ولم يتم الموافقة على طلبنا بتأجيل لقاء الاتحاد السكندري؟"

"نحن أكثر فريق تضرر من خوض مباريتين خلال 48 ساعة وحدث ذلك ست مرات خلال الموسم الجاري، إذ نواجه الترجي ونعود بعد يومين لخوض مباراة في الدوري. نواجه جيما أبا جيفار ثم نعود لخوض مواجهة في الدوري بعد 48 ساعة، والآن سأواجه الزمالك يوم 30 مارس وبعد ذلك بيومين سألاقي الاتحاد السكندري".

أضاف "أعرف أن الظروف صعبة والكل يتكاتف لعبور الموسم الحالي لكن حينما أجد قرارًا لفريق آخر لمساندته بسبب المشاركة الأفريقية فمن حقي أن أسأل أيضا عن حقي".

"أعرف أن الكونفدرالية أقوى من دوري أبطال أفريقيا لكن هل الزمالك كان يمثل مصر في أفريقيا وأنا لا أمثل أي شيء، أم أنني كنت قادم من الساحل الشمالي ولست عائدًا من إثيوبيا".

أتم "لقد جعل البعض لجنة المسابقات تظهر وكأنها أبو لهب ولكن أنا بالأرقام وأقولها لأي شخص تضررت من الجدول المضغوط لكن الآن أسألهم العدل والإنصاف مثلي مثل الغير".