بن عطية: الدحيل يمتلك كل ما يلزم للفوز بدوري أبطال آسيا

مدافع الفريق يتحدث قبل المباراة الأولى للدحيل في البطولة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد مهدي بن عطية مدافع الدحيل القطري على رغبة ناديه في الفوز بدوري أبطال آسيا، مشددًا أن الفريق يملك كل ما يلزم لتحقيق هذا الحلم.

وكان بن عطية قد انضم للفريق القطري قادمًا من يوفنتوس خلال سوق الانتقالات الشتوي الماضي، وسيبدأ مع الفريق مساء غدٍ الثلاثاء مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا بمواجهة الاستقلال الإيراني في قطر.

قائد منتخب المغرب قال عن المواجهة "سنبدأ المشوار غدًا بمواجهة استقلال طهران الإيراني، نسعى للفوز على ملعبنا لتصدر المجموعة منذ البداية".

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أضاف "الدحيل عمل خلال السنوات الماضية على الفوز بلقب البطولة، والأجواء مهيأة أمامنا كلاعبين. نحاول قدر المستطاع تحقيق حلم النادي، لكن الأمر يحتاج إلى عمل كبير من الجميع".

أتم صاحب الـ31 عامًا "أهم خطوة الآن هي مواجهة الاستقلال، ومن ثم التعامل مع بقية المباريات خطوة بخطوة، والوصول لأبعد نقطة بالبطولة. الفريق يمتلك كل الأدوات التي تساعده لتحقيق هدفه، وعلينا القتال والاجتهاد في الملعب".