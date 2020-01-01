سيتيين: لن نتسبب في هبوط إسبانيول، ولن أعلق على مجاملات مدريد

كيكي سيتيين المدير الفني لفريق برشلونة يطالب نجومه بتقديم أفضل ما لديهم ويتحدث عن تقنية الفيديو ومجاملة ريال مدريد.

أكد كيكي سيتيين المدير الفني لفريق برشلونة على سعادته بما قدمه الفريق من مستويات أمام نظيره فياريال في الجولة الماضية من الدوري الإسباني.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الفريق المقبلة بالدوري الإسباني أمام نظيره إسبانيول في الجولة الـ 35 من عمر البطولة.

وقال سيتيين: "نحن في حالة جيدة وسعداء، كذلك النادي سعيد بالعمل الذي نقوم به، لكن النتائج شيء منفصل عن الأحاسيس".

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وأضاف عن تقنية الفيديو: "لا أرى أنها يتم استخدامها بطريقة موحدة، أتمنى أن تتحسن في المستقبل"، وعند سؤاله عن مجاملة الحكام لريال مدريد قال: "لن أعلق على ذلك، لكن هناك حالات تتم مشاهدتها وأخرى لا، يجب أن يكون هناك مساواة".

وأردف عن المنافسة على الدوري: "بكل تأكيد لا يزال يمكننا أن نحقق الفوز بلقب الدوري الإسباني، علينا أن نعمل حتى آخر لحظة، ربما يكون الأمر به الكثير من الصعوبة لكننا لن نستسلم".

وأكمل عن تعديلات المراكز: "لا يمكننا أن نلعب كل مباراة بنفس الطريقة، لكن مشاركة سيرجي روبيرتو في وسط الملعب كانت هامة، كذلك ما قدمه جريزمان في مركزه الجديد كان رائعًا، ثلاثي الهجوم ككل قدموا مستويات مذهلة ضد فياريال".

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وتطرق للحديث عن هبوط إسبانيول المنتظر وقال: "لن نكون السبب في هبوط إسبانيول إذا ما حققنا الفوز، ما يحدث لهم هو تراكمي من بداية الموسم".

وعن المستوى الطيب ضد فياريال: "علينا أن نحافظ على الإيجابيات ونتخلص من الأخطاء، أريد من الفريق أن يلعب بحرية أكبر، حتى لو تعرضنا للخسارة فلن تكون نهاية العالم".

وأنهى تصريحاته بالحديث عن أنسو فاتي وأرتورو فيدال: "فاتي يتحسن بشكل مذهل، ما يقدمه من مستويات وما ظهر عليه من تطور يسعدنا، كذلك فيدال يقدم لنا الكثير، أريده ضمن فريقي لأطول فترة ممكنة".

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني خلف المتصدر ريال مدريد والذي يملك فارق أربع نقاط بالإضافة لأفضلية المواجهات المباشرة.