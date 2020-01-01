سيتين: هزيمة مؤلمة وعلينا التطور

غير سعيد بالأداء..

نعت كيكي سيتين، المدير الفني لبرشلونة، هزيمة فريقه على يد فالنسيا بهدفين نظيفين بالـ"الهزيمة المؤلمة"، مطالبًا بضرورة تجاوزها سريعًا.

مباراة الخفافيش كانت الثانية لسيتين في الدوري الإسباني وهو على رأس القيادة الفنية للبلوجرانا، وقد انتصر في الأولى بصعوبة على غرناطة بهدف نظيف.

وبعد المباراة تحدث صاحب الـ61 عامًا للصحافة وقال "الشوط الأول كان سيئًا بوضوح، لم نضع أنفسنا في الأماكن الصحيحة وافتقدنا إلى الدقة.".

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كما أضاف "لدينا أربع أو خمس سلبيات، الكثير من الأشياء ينبغي علينا أن نقيّمها في الشوط الأول، هناك حقًا الكثير من الأشياء الغير مفهومة.".

واستطرد "قد لا نكون فهمنا أنفسنا جيدًا اليوم، أو ينبغي علينا أن نفهم الأمور على نحو أفضل. في الشوط الثاني كان لدينا بعض التحسن الملموس.".

"كان واضحًا تقدمنا في بعض اللقطات الهامة، يجب أن نضع في اعتبارنا أن فالنسيا استحق المزيد في الشوط الأول، لم نكن بخير على الإطلاق."

وأتم "كان منافسنا متورطًا إلى حد ما وكان بمقدورنا أن نضغط عليه ونسبب له المتاعب، ولكن في النهاية هزيمة مؤلمة علينا تجاوزها في أقرب وقت ممكن.".

الجدير بالذكر أن الهزيمة تمنح ريال مدريد فرصة الانفراد بصدارة ترتيب الليجا حال الفوز أو التعادل مع بلد الوليد في المباراة المقرر لها مساء الأحد.