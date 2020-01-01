سيتين: برشلونة عليه التحسن وإبيزا مباراة بظروف خاصة

المؤتمر الصحفي لسيتين قبل مواجهة الخفافيش..

يؤمن كيكي سيتين، المدير الفني لبرشلونة، أن ضعف الإنتاجية الهجومية لفريقه أمام إبيزا في كأس ملك إسبانيا كان بسبب "خصوصية" ظروف المباراة، متوقعًا بأن تزداد الخطورة خلال المباريات المقبلة.

تصريحات سيتين أتت خلال المؤتمر الصحفي لمباراة البرسا المرتقبة أمام فالنسيا، والمقرر لها مساء السبت على ملعب الميستايا، في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني.

صاحب الـ61 عامًا قال "في المباراة الأولى أمام غرناطة قمنا بصناعة الخطورة كثيرًا، لم نترجم ذلك لأهداف ولكنني أظن أننا كُنّا خطرين ودافعنا بصورة جيدة جدًا، ولكننا لم نفعل ذلك أمام إبيزا.".

"نحاول أن نرفع زيادة مستوى إعدادنا للمباريات حتى نُزيد من خطورتنا على الخصوم. إبيزا كانت مباراة خاصة، لعبنا على عشب صناعي أمام فريق قدم وفعل كل شيء بصورة جيدة، لم نكن على المستوى المأمول ولكنني متأكد من أننا سنولد خطرًا كافيًا في المباريات المقبلة."

كما تابع متحدثًا عن فالنسيا "عندما يخسر فريق مثل فالنسيا مباراة سابقة فإنه يدخل المباراة التالية بكل ما أوتي من قوة، إنهم فريق رائع يضم لاعبين مهمين ورائعين مما سيجعل الأمور صعبة بالنسبة لنا.".

"ستكون مباراة على مستوى عالٍ حيث أنهم فريق يمتلك قدرة على الهجوم وسيقومون بذلك، وبدورنا سنحاول استغلال المساحات المتاحة لنا. خسر برشلونة مرارًا في الميستايا، فالنسيا واحد من أفضل الفرق التي من الممكن أن نواجهها، كل يوم امتحان في برشلونة."

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وعن إمكانية الاعتماد على أنطوان جريزمان في مركز المهاجم الصريح، قال "إنه خيار متاح لنا، لا نمتلك حاليًا لاعب بمركز رقم 9، ولكن جريزمان بديل أمامنا. إنه موجود ونقدره، يُدرك جيدًا أبعاد المركز ويمكنه اللعب فيه.".

وعن سوق الانتقالات الشتوية وعدم التوقيع مع أحد "هذه افتراضات لن أعلق عليها، برشلونة فريق رائع وينبغي أن ينافس دائمًا على كل البطولات، هناك أشياء مثل الإصابات لا يمكن السيطرة عليها ويمكن أن تؤثر على قوة الفريق بصورة واضحة.".

وعن طريقة برشلونة "من المهم أن تسيطر على الكرة وتبني الهجمة من الخلف، علينا أن نعمل على إخراج الكرة بصورة أسهل، هنالك بعض المخاطرة ولكنه شيء سوف نفكر فيه.".

"ليس لديّ شعور بأنني بعيد عن أفكارنا المعروفة، قلت أن الفريق لم يكن جيدًا في إبيزا وعلينا التحسن. رغم أننا لم نكن على ما يرام أمام إبيزا ولكننا قمنا ببعض العمل الجيد، نحن سعداء على الرغم من وجود أشياء يمكن تحسينها."

وأتم متحدثًا عن رودريجو مورينو، مهاجم فالنسيا والمرشح للانضمام إلى برشلونة "أحب كل اللاعبين الكبار.".

يذكر أن برشلونة يتقاسم صدارة ترتيب الليجا مع ريال مدريد، حيث لكل منهما 43 نقطة مع تفوق البرسا في فارق النقاط، بينما يحتل فالنسيا المركز السابع برصيد 31 نقطة.