دي يونج: بوسكيتس الأفضل في العالم

دي يونج يتحدث عن بوسكيتس

قال النجم الهولندي فرينكي دي يونج إن الوجود في برشلونة يتيح للاعب فرصة اللعب بجوار أفضل اللاعبين على مستوى العالم مما يزيد من متعة اللعبة.

وكان دي يونج قد مُنج حريته بشكل أكبر بعدما أقال برشلونة المدرب السابق إرنستو فالفيردي وتعيين كيكي سيتين، الأمر الذي ظهر على ملامح النجم الهولندي في التدريبات.

وحول ذلك، قال فرينكي دي يونج إن اللعب بجوار بوسكيتس شيء مميز للغاية نظرًا لأن متوسط الميدان الإسباني هو الأفضل ويختلف عن البقية.

وأضاف: "آمل أن ألعب بجواره أكثر، اللعب بجواره مميز لأنه يمتلك نظرة خاصة لكرة القدم شبيهة لتلك التي أملكها، أريد الاستفادة من خبرته""

وتابع: "إضافة إلى ذلك فهو يمتلك قدرة خاصة على التواصل سواء داخل الملعب أو خارجه، لقد تحدثنا كثيرًا واقتربت منه كثيرًا في وقت قياسي للغاية"

وأردف: "خارج كرة القدم دائمًا ما يسأل عني ويطمئن إذا ما كنت قد حجزت غرفة أم لا أو مكان في مطعم، بالطبع في حال اخترت صديقًا سأختاره هو"

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يذكر أن دي يونج قد واجه مشاكل في بدايته مع برشلونة بسبب طريقة التوظيف وعدم قابليته للتعامل مع المدرب السابق للبارسا إرنستو فالفيردي.