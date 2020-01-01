سيبايوس يطلب مغادرة أرسنال وريال مدريد يبحث وجهته المقبلة

لم يُقنع أرتيتا..

تقدم داني سيبايوس، لاعب أرسنال المُعار من ريال مدريد، بطلب إلى إدارة الجانرز من أجل مغادرة الفريق خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان سيبايوس قد أُعير إلى أرسنال في الصيف الماضي وحظى بمكانة أساسية في تشكيلة المدرب المُقال أوناي إيمري، لكن الموقف تغير تمامًا منذ وصول مايكل أرتيتا للقيادة الفنية للنادي اللندني.

سيبايوس غاب عن 9 مباريات خلال الشهرين الماضيين بسبب الإصابة، ثم عاد ولم يستطع أن يُقنع أرتيتا بقدراته، فصار حبيسًا لدكة البدلاء منذ شفائه مطلع العام الحالي.

وبحسب ما جاء في تقارير إعلامية إسبانية، فإن الدولي الإسباني قد أبلغ أرتيتا وكذلك ريال مدريد برغبته في قطع إعارته مع أرسنال حتى يقوم النادي الملكي بالبحث له عن نادٍ يُكمل فيه الموسم.

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سيبايوس ليس الحالة الأولى من نوعها هذا الموسم في ريال مدريد، فالأمر نفسه حدث لفاييخو مع ولفرهامبتون والحارس أندري ليونين مع بلد الوليد، قُطعت إعارتهما وتم إرسالهما إلى فريقي غرناطة ورايو فاييكانو ليحظيا بدقائق أكثر.

السبب الرئيسي في عزم صاحب الـ23 عامًا مغادرة ملعب الإمارات هو سعيه المضني للمشاركة في كأس الأمم الأوروبية رفقة منتخب بلاده إسبانيا في الصيف المقبل، وهو الأمر المستحيل حال استمراره على دكة بدلاء أرسنال.

الجدير بالذكر أن سيبايوس إبان حقبة إيمري قد شارك في 17 مباراة بمختلف البطولات وأحرز هدفًا وصنع اثنين، بينما لم يتواجد ولو لدقيقة في أرض الملعب خلال حقبة أرتيتا وحتى الآن.