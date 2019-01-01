سيباستيان جيوفينكو يغيب عن مباراة الهلال والباطن

يلتقي الهلال غداً أمام الباطن في الجولة التاسعة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية مقربة من نادي الهلال السعودي، عن عدم جاهزية اللاعب الإيطالي سيباستيان جيوفينكو لخوض مباراة الهلال المقبلة أمام نادي الباطن.

ويلتقي الهلال غداً أمام الباطن في الجولة التاسعة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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التقارير المقربة من الزعيم الهلالي أكدت عدم جاهزية اللاعب لخوض مباراة الغد في بطولة الدوري السعودي، حيث يرغب زوران في تجهيز اللاعب بدنياً.

وتعاقدت إدارة الهلال مع اللاعب الإيطالي، قادماً من نادي تورنتو الكندي الناشط في الدوري الأمريكي.

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(📸: @ALAHLI_FC ) pic.twitter.com/uTVzQ6ePuD — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 7, 2019

ويدخل الزعيم هذا اللقاء وهو قادم من فوز كبير على حساب الفتح بأربعة أهداف مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الـ18 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويأتي الهلال في صدارة جدول الترتيب برصيد 43 نقطة وبفارق ست نقاط فقط عن النصر الذي يحتل المركز الثاني، فبعد مرور 18 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 13 مباراة، وتعادل في أربع وتلقى هزيمة واحدة.