سون: توتنهام قادر على تخطى سيتي بدوري الأبطال

مواجهة إنجليزية خالصة في ربع نهائي المسابقة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد سون هيونج مين، نجم توتنهام، أن فريقه سيكون على قدر المسؤولية عندما يلعب مع مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري الأبطال الثلاثاء المقبل.

واستعاد سبيرز نغمة الانتصارات بعد الفوز على كريستال بالاس في افتتاح ملعبه الجديد مساء الأربعاء، ليعود لموقعه ثالثاً بالبريميرليج بعد خسارتين وتعادلين.

وقال الكوري للمراسلين: "في كرة القدم لا تعرف أبداً، من كان يتخيل المعاناة التي عشناها في اللقاءات الخمسة الأخيرة".

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بوتشيتينو يتحدث عن استاد توتنهام الجديد 🗣️🔽 pic.twitter.com/FeisPZakG4 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 5, 2019

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وأضاف: "أمام مانشستر سيتي سنلعب على ملعبنا مباراة دوري أبطال، أعتقد سنقوم بما نقوم به دائماً وأملي في نتيجة جيدة".

وتحدث سون عن كونه صاحب الهدف الأول في الملعب الجديد: "أشكر كل من ساعدني في توتنهام لتسجيل الهدف، الحظ ساندني".

وختم: "لعبت في ملاعب كثيرة رائعة بدوري الأبطال والبوندسليجا، ولكن أشعر بالفخر للعب هنا، أتمنى أن يكون ملعباً شاهداً على أفضل أداء لنا دائماً".

ويستضيف توتنهام سيتي مساء الثلاثاء على ملعب "وايت هارت لين" الجديد، تقام مباراة الإياب الأسبوع المقبل على "الاتحاد".