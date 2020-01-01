سولشاير يلمح إلى استمراره في مانشستر يونايتد بورقة التعاقدات

بدأت في تحديد أهداف الموسم المقبل..

ألمح أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، إلى أنه باقٍ في منصبه الموسم المقبل، عندما أكد على أنه بدأ في اختيار اللاعبين الذين يود التعاقد معهم في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

الكثير من الشائعات تسير في الشهور الماضية حول عزم إدارة اليونايتد إنهاء خدمة مدربها النرويجي والتعاقد مع أحد الثنائي ماسيميليانو أليجري أو ماوريسيو بوتشيتينو، ولكن يبدو أن سولشاير لن يرحل.

النتائج تحسنت مؤخرًا مع سولشاير، حيث يحتل الفريق معه المركز الخامس بفارق 3 نقاط فقط عن المركز الرابع، مع وجود احتمالية لتأهله إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل إن استمر خامسًا نتيجة لحظر المشاركات الأوروبية لجاره اللدود مانشستر سيتي.

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سولشاير في تصريحات للصحافة قال "نحن نعمل منذ وقت طويل بالفعل على تحليل فريقنا وما يمكننا الحصول عليه في الصيف. نحن نحاول العمل مبكرًا قبل بداية السوق، لا يمكننا أن نبدأ التحرك في مايو مثلًا ونقول الآن نحن نريد هذا أو ذاك.".

كما أضاف "الطريقة التي نتعاقد بها مع اللاعبين منتظمة للغاية. يستغرق الأمر عدة ساعات حيث يجلس الكشافين لساعات لمراقبة اللاعب ثم تحليل أدائه وفي النهاية يُقدم هذا كله لي لاتخاذ القرار.".

وأتم "لديّ انطباع عن نوعية اللاعبين الذين أود جلبهم إلى مانشستر يونايتد، ونوع الشخصية التي يجب أن يتحلى بها ليرافقنا هنا.".

يذكر أن يونايتد قد قام بصفقتين مميزتين خلال يناير الماضي، حيث ضم برونو فيرنانديش من سبورتينج لشبونة وتحصل على خدمات إيجالو على سبيل الإعارة، وقد أثبت اللاعبان قدراتهما وقد يكونا بمثابة مرشدين لنوعية الصفقات التي يحتاجها الشياطين الحمر في المستقبل.