بيساكا: ماجواير قائد عظيم لمانشستر يونايتد

نجم مانشستر يونايتد وان بيساكا يشيد بعمل أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم هاري ماجواير كقائد للشياطين الحمر

أشاد أرون وان بيساكا ظهير مانشستر يونايتد بالعمل الذي يقوم به زميله هاري ماجواير كقائد لمانشستر يونايتد خلال الأشهر الأخيرة.

وكان الاختيار قد وقع على ماجواير ليكون قائد الفريق بشكل دائم، وذلك بعد رحيل القائد السابق أشلي يونج إلى إنتر خلال موسم الانتقالات الشتوية الأخيرة.

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وفي هذه الفترة تحسنت نتائج مانشستر يونايتد خاصة بعد انضمام برونو فيرنانديش، وظهرت الجدية على لاعبي الشياطين الحمر بشكل أكبر مما كانت عليه في بداية الموسم.

وحول ذلك، قال وان بيساكا إن العمل الذي يقوم به هاري ماجواير كمدافع وكقائد للفريق يبدو على أكمل وجه، مؤكدًا أنه يقدم الإضافة في كل مباراة وفي غرفة الملابس.

وأضاف: "أعتقد أن الأمر يتعلق بتواصل أفضل. في بعض الأحيان يتغير التكوين ، لذلك اعتدنا على كلٍ من خمسة في الخلف وأربعة في الخلف، وقد ساعدنا التواصل الدائم على ذلك"

وتابع: "هذا هو الهدف الرئيسي دائمًا بالنسبة لنا كفريق وخط دفاع خصوصًا؛ الحصول على الشباك النظيفة، ثم بعدها يكون من السهل التفكير في الأمور الأخرى، وكذلك يمكن للفريق الفوز"

وأردف: "أقول إن الشراكات بيننا قد تحسنت وكنا ننمو معًا، يمكنك ملاحظة ذلك من خلال عدد المباريات التي أصبحنا ننجح في إنهائها بشباك نظيفة"

مشكلة جديدة تؤرق إدارة مانشستر يونايتد

يذكر أن مانشستر يونايتد قد وصل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي، ويحتل حاليًا المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.