روما يقدم العرض الأول لشراء سمولينج من مانشستر يونايتد

النادي الإيطالي عرض نصف المبلغ المطلوب من نظيره الإنجليزي

يواصل نادي روما الإيطالي، مفاوضاته مع نظيره الإنجليزي مانشستر يونايتد، من أجل التعاقد مع لاعبه كريس سمولينج.

المدافع الإنجليزي انضم لروما خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة إعارة جافة بدون خيار الشراء.

سمولينج يقدم مستويات مميزة مع روما منذ انضمامه للفريق، وهو ما دفع النادي الإيطالي للتفكير في ضمه بشكل نهائي.

شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية، أكدت استعداد الذئاب لدفع 10 مليون يورو لشراء سمولينج.

وهو ما يصل لنصف المبلغ المطلوب من مانشستر يونايتد نظير التخلي عن اللاعب بعد انتهاء إعارته.

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ومن جانبه يسعى روما خلال جلسات المفاوضات المستمرة مع المسؤولين بمانشستر، للتوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف.

يذكر أن سمولينج شارك في 6 مباريات مع روما هذا الموسم، تمكن خلالهم الفريق من الخروج بشباك نظيفة بـ4 مواجهات.