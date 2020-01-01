سولشاير: عانينا من البطء والإرهاق وأرسنال استحق الفوز

أبرز ما قاله المدير الفني لمانشستر يونايتد عقب الخسارة من أرسنال

قال أولي جونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد إن فريقه عانى من البطء والإرهاق وثقل الرؤوس في المواجهة التي جمعته أمام مضيفه أرسنال.

ونجح أرسنال في تحقيق انتصار هام عندما حسم قمة الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز بالانتصار بهدفين مقابل لا شيء على ضيفه مانشستر يونايتد.

وبذلك حقق المدير الفني الجديد للجانرز مايكل أرتيتا انتصاره الأول مع الفريق بعد تعادل وهزيمة أمام كل من بورنموث وتشيلسي على التوالي، ليبدأ في التفكير فيما يخص سوء الانتقالات الشتوية.

وعقب المباراة، صرح سولشاير بأن فريقه لعب مباراة مقبولة أمام مباراة مميزة من قبل لاعبي أصحاب الأرض والذين استحقوا الفوز والنقاط التي حققوها.

وأضاف: "لقد بدأنا بشكل جيد في أول الدقائق ولكن سرعان ما أخذ أرسنال الأفضلية وسيطروا في الشوط الأول الذي حسموا اللقاء من خلاله لصالحهم بهدفين"

وتابع: "عانينا من البطء في التحضير وثقل رؤوس اللاعبين نتيجة لإرهاق المباريات المتتالية، هذا زاد مع مباراة منظمة وسريعة لعبها أرتيتا ولاعبوه"

وأردف: "لقد تطور أداء اللاعبين كثيرًا على مدار الأشهر الماضية، تلك التي شهدت مراحل صعود وهبوط تمامًا كأي شيء حولنا في الحياة"

وحول سوق الانتقالات الشتوية قال: "نحن نتحرك بالفعل من أجل لاعب أو اثنين ولكن نأمل في أن تكون أهدافنا تلك متاحة لنا"

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يذكر أن أرسنال قد حقق فوزًا على مانشستر يونايتد لم يتحقق خلال السنوات الأخيرة التي كانت فيها الغلبة غالبًا للشياطين الحمر.