سولشاير: بورنو فيرنانديش لن يلعب كل مباراة، وهذا هو موقف بوجبا

أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد يتحدث عن موقف بول بوجبا من المشاركة في مواجهة اسطنبول باشاك شهير بدوري أبطال أوروبا.

أكد أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد أنه يحاول طوال الوقت تحسين أداء الفريق في كل مناسبة ممكنة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء أسطنبول باشاك شهير، وتطرق للحديث عن موقف بول بوجبا وبرونو فيرنانديش من المشاركة في اللقاء.

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وقال سولشاير: "نحاول أن نطور الفريق ليكون أفضل على كافة النواحي الممكنة في اللعبة، مباراة إيفرتون كانت مثالية على سبيل المثال، لكن كل مباراة لها طريقة للعمل فيها تختلف بظروف متعددة منها وقت تسجيل الهدف الأول مثلًا".

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وأردف عن حارسه الشاب دين هندرسون: "هو يريد البقاء في مانشستر يونايتد واللعب لنا، ويتدرب بشكل رائع ولديه إمكانية ليكون ضمن الأفضل، لكنني لا أحب الحديث عن كيف أن لقاء الغد مصيري بالنسبة له".

وأكمل عن التبديلات: "سيكون هناك خمس تغييرات في لقاء الغد وأحب هذا، وهذه فرصة لنا لنريح بعض العناصر، وبكل تأكيد برونو فيرنانديش لن يلعب كل مباراة".

وعن موقف الفريق في المجموعة: "قد نحتاج لعشر نقاط أو 12 نقطة من أجل الصعود، لذلك سنحاول أن نحقق الفوز، وأن نقوم بذلك بمستويات جيدة".

وأنهى تصريحاته عن موقف بوجبا من التواجد في لقاء الغد: "هو بخير وسيكون متاحًا للمباراة، لكن دعونا نرى ما الذي سيحدث حتى الغد".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل صدارة مجموعته في دوري الأبطال بست نقاط، ويتساوى مع لايبزيج بنفس العدد، ويحل بباريس سان جيرمان ثالثًا بثلاثة.