سولشاير يعلق على حديث بيريز حول بوجبا

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فيسبوك تويتر هيثم محمد

علق أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، على تصريحات رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز بخصوص نجمه بول بوجبا وإمكانية رحيله.

بوجبا كان محط اهتمام من قبل الفريق الملكي طوال الصيف الماضي، وألمح بيريز في تصريحات سابقة لإمكانية عودة المفاوضات في يناير.

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وقال سولشاير للمراسلين: "لا أستمع لما يقوله رئيس ريال مدريد، بول يعمل بقوة معنا ومخلص لمانشستر، رأينا ذلك في فترة إصابته وكيف يعمل للتعافي".

وأضاف: "لست قلقاً حول مستقبل بوجبا واستمراره لو عاد الحديث مجدداً في يناير، سنعرف كيف نتعامل مع الوضع كما فعلنا في الصيف".

واستمر النرويجي: "بوجبا لن يرحل، هو سعيد في مانشستر يونايتد، تحتاج للثقة وبعض من الغرور للنجاح هنا، وهو يمتلك كل هذا بشخصيته الكبيرة، وهذا ما أطلبه من اللاعبين".

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ويحل مانشستر يونايتد مساء الأحد ضيفاً على وست هام ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.