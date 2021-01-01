سولشاير بعد التعثر: لن نستسلم وسنواصل مطاردة مانشستر سيتي

الهدف كان صحيحًا..

أكد أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، على أن فريقه لن يستسلم وسيواصل مطاردة مانشستر سيتي رغم تعثر اليوم أمام وست بروميتش.

المانيو اكتفى بتعادل إيجابي بهدف لكل فريق مع وست بروميتش، ليصبح الفارق بينه وبين المتصدر مانشستر سيتي 7 نقاط، مع مباراة أقل لكتيبة بيب جوارديولا.

صحيح أن سولشاير غير راضٍ عن الأداء الذي ظهرت به كتيبته هذا المساء، لكنه يؤكد على أن فريقه سيقاتل في الفترة المقبلة في سبيل العودة للمنافسة على درع البريميرليج.

المدرب النرويجي بعد المباراة قال "يتعلق الأمر بالجودة، لا يهم إذا كنت تلعب ضد الفريق العاشر أو الثامن عشر، يجب عليك تقديم الجودة وقد افتقرنا إلى هذا القدر من القسوة في إنهاء المباراة".

وتابع "إنه أمر مخيب للآمال، لقد خرجنا بنقطتين أقل مما أردنا، كانت البداية صعبة ووضعونا تحت الضغط، أفضل أن نستقبل هدفًا في الدقيقة الثانية عن الدقيقة الثانية والتسعين".

كما أضاف "قلت إنه لا ينبغي أن نتحدث عن سباق اللقب احترامًا للاعبين والمركز الذي نحن فيه الآن، لن ندع مانشستر سيتي يهرب، لن نستسلم مبكرًا، سوف نلتقي معهم قريبًا".

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أما عن التحكيم وتقنية الفيديو، فشن سولشاير هجومًا عنيفًا عليه، باعتبار إيمانه بأن مانشستر يونايتد استحق على الأقل ركلة جزاء ولكن لم يتم احتسابها.

سولشاير واصل "أعتقد أننا جميعًا متسقون والمباراة كانت عادلة إلا في ركلة الجزاء، كان الخطأ واضحًا من المدافع مع هاري ماجواير، لكنني رأيت هاري في موقف تسلل".

وأتم ساخرًا "ينبغي أن يكون شخصًا ما نائمًا في غرفة تقنية الفيديو، إنهم بحاجة إلى تحضير القهوة".

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يُلاقي ريال سوسييداد ذهابًا وإيابًا في الدوري الأوروبي، وكذلك نيوكاسل ثم تشيلسي، قبل أن يلعب مع مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد يوم 6 مارس المقبل.