رجل رائع - رجل مخيب | مانشستر يونايتد × أرسنال

الأفضل والأسوأ في مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال

فيسبوك تويتر بلال محمد

التعادل حسم مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، في مباراة لم تصل إلى المستوى المطلوب من الجمهور.

التعادل لم يخدم مصلحة الفريقين، إذ واصل مانشستر يونايتد ابتعاده عن المراكز المتقدمة، بينما فرط أرسنال في الوصول إلى المركز الثالث.

نستعرض معاً الأفضل والأسوأ في المباراة.

رجل رائع سكوت ماكتومناي

متوسط ميدان مانشستر يونايتد قدم مباراة كبيرة، ونجح في تسجيل هدف المباراة الأول من تسديدة رائعة.

ولعب ماكتومناي دوراً دفاعياً لفريق، وكان حلقة وصل بين الدفاع والهجوم، بلغت دقة تمريراته 79%، ونجح في استخلاص الكرة أربع مرات، وصنع فرصة محققة لزملائه.

رجل مخيب جرانيت تشاكا

قائد أرسنال لم يكن في يومه، ولم يقدم المطلوب منه، اللاعب السويسري كان بإمكانه منع كرة الهدف الأول من الوصول للشباك، عندما مرت الكرة أعلي منه، ولكنه قام بخفض رأسه.

تشاكا لم ينجح في استخلاص الكرة من الخصم ولا مرة طيلة مجريات اللقاء، وقام بتدخل واحد في المباراة.