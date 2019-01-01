سولشار: مارسيال قادر أن يصبح مثل رونالدو

مانشستر نجح في تجديد عقد مارسيال

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أثنى أولي جونار سولشار، مدرب مانشستر يونايتد، على نجمه أنتوني مارسيال بعد تجديده لعقده وأكد أنه قادر أن يصل لمستوى كريستيانو رونالدو بالمستقبل.

ونجح مانشستر في تجديد عقد مارسيال حتى 2024 وذلك بعدما بدا اللاعب قريباً من الرحيل في فترة ولاية جوزيه مورينيو.

وتحدث سولشار عن الأمر في مؤتمره لمباراة ليستر: "هذا يؤكد سعادتنا بمستواه، هو لاعب كبير وله فترات تألق وأخرى ابتعاد عن المستوى، لكنه لا يزال صغيراً ويتطور".

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وأكمل: "هو يعيش خارج بلاده وهذا صعب، بإمكانه التحسن كثيراً وتسجيل المزيد من الأهداف وأن يصبح لاعب مركزي أكثر في الهجوم وليس فقط على الجناح".

وواصل النرويجي: "بإمكانه بالتأكيد أن يصبح مثل رونالدو، كل لاعب يأخذ شخصاً كمثل أعلى له، يجب أن يضع تحديات أمامه وبرأيي يحتاج هو وراشفورد لتسجيل الأهداف السهلة أكثر".

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وأتبع: "هذا النادي قادر على إعطائك التاريخ، أنا كنت هنا لخمسة عشر عاماً وأعرف هذا، كذلك رونالدو وأنظر أين هو الآن، برأيي مارسيال وراشفورد قادران على التطور كثيراً".

وعن إمكانية مشاركة مارسيال أمام ليستر: "برأيي يمكنه اللعب، تدرب وقام بالتعافي، بدا سعيداً، بوجبا كذلك لا أرى مشاكل وأعتقد سيكون حاضراً".

وأشار سولشار لخطورة خصمه: "فازوا على تشيلسي وهم فريق حيوي ويدافع جيداً، سيكون تحدياً صعباً ولكن نحن نحب هذا، نحن جاهزون ونعرف نقاط قوتنا وضعفنا قبل شهر صعب، ولكن الجميع جاهز باستثناء روخو".

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واستطرد: "هذا الدوري صعب، فزنا مثلاً على نيوكاسل وهم انتصروا على سيتي، لا استغرب تلك الأمور، وإن كان بيرنلي عرقلنا في مرتين أو ثلاثة".

وأعطى سولشار تحديثاً حول وضعية ديفيد دي خيا ومروان فيلايني: "النادي يعمل مع بعض اللاعبين ونحن نريد الحفاظ على أفضل لاعبينا، لا أعرف، أما في خصوص مروان فالأمر لم ينتهي بعد، ما أقوله للاعبين يبقى بيننا".

وكان مانشستر قد تعثر للمرة الأولى مع سولشار الثلاثاء عندما تعادل مع بيرنلي بثنائية لكل جانب بالدوري الإنجليزي الممتاز.