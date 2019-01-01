كريستال بالاس يعلن التعاقد مع باتشواي في اللحظات الأخيرة من الميركاتو
هيثم محمد فيسبوك تويتر
أعلن كريستال بالاس التعاقد مع ميتشي باتشواي، مهاجم تشيلسي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم في اللحظات الأخيرة لسوق الانتقالات.
ولعب باتشواي في النصف الأول من الموسم معاراً مع فالنسيا، ولكن سجل فقط ثلاثة أهداف في 23 مباراة مع الخفافيش الإسبانية.
وأعلن بالاس عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل وصول باتشواي، وقال رئيسه: "هذا تعاقد رائع للفريق، هو لاعب نتابعه منذ مدة ويعجبنا".
وأكمل: "أنا سعيد لأننا نجحنا أخيراً في ضمه للقميص الأحمر والأزرق، سيكون إضافة مميزة للفريق".
من يستطيع التغلب على الهداف؟ 😮😮— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 1, 2019
رونالدو ترك تاريخًا كبيرًا وأرقام مذهلة في مدريد 👏👏 pic.twitter.com/b5TdYjTqgz
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ولعب باتشواي النصف الثاني من الموسم الماضي معاراً كذلك في صفوف بوروسيا دورتموند في ظل خروجه من حسابات تشيلسي.
وتنافس توتنهام ووست هام وريال بيتيس على ضم البلجيكي بحسب التقارير في الانتقالات الشتوية، ولكن كريستال بالاس هو من قُبل عرضه.
ويحتل بالاس حالياً الترتيب الخامس عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز ويلعب مع فولهام مساء السبت.