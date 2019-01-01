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الدوري الإنجليزي الممتاز

جوارديولا ينفي انتقاله ليوفنتوس ويدافع عن تقنية الفيديو

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Getty Images
مدرب مانشستر سيتي يرد على شائعات انتقاله ليوفنتوس

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

نفى بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الأنباء التي تحدثت عن انتقاله لتدريب يوفنتوس، وأكد على نيته للبقاء مع مانشستر سيتي.

وقال المدرب الإسباني الذي يخوض موسمه الثالث في قلعة الاتحاد: "لا أعرف لماذا عندما ينتشر خبر على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي يعتبره البعض حقيقي!".

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وتابع مدرب برشلونة السابق: "يوفنتوس لم يتصل بالنادي أو بي أو بوكيلي، أتأسف لأليجري لهذه الأخبار، أنا لا أفكر في الرحيل عن مانشستر سيتي على الأقل حتى نهاية عقدي بعد موسمين".

كما أضاف مدرب بايرن ميونيخ السابق: "هدفنا الأول أمام واتفورد اليوم لم يكن صحيحًا، ولكننا فزنا لأننا كنا الطرف الأفضل ونستحق الانتصار، أؤيد وجود التحكيم بالفيديو، بعض الأندية تشتكي من وجوده ولكني أراه يساعد الجميع ويساند الحكام من أجل القيام بعملهم على أكمل وجه".

 

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