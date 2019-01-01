جوارديولا ينفي انتقاله ليوفنتوس ويدافع عن تقنية الفيديو

مدرب مانشستر سيتي يرد على شائعات انتقاله ليوفنتوس

فيسبوك تويتر محمد عماد

نفى بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الأنباء التي تحدثت عن انتقاله لتدريب يوفنتوس، وأكد على نيته للبقاء مع مانشستر سيتي.

وقال المدرب الإسباني الذي يخوض موسمه الثالث في قلعة الاتحاد: "لا أعرف لماذا عندما ينتشر خبر على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي يعتبره البعض حقيقي!".

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وتابع مدرب برشلونة السابق: "يوفنتوس لم يتصل بالنادي أو بي أو بوكيلي، أتأسف لأليجري لهذه الأخبار، أنا لا أفكر في الرحيل عن مانشستر سيتي على الأقل حتى نهاية عقدي بعد موسمين".

كما أضاف مدرب بايرن ميونيخ السابق: "هدفنا الأول أمام واتفورد اليوم لم يكن صحيحًا، ولكننا فزنا لأننا كنا الطرف الأفضل ونستحق الانتصار، أؤيد وجود التحكيم بالفيديو، بعض الأندية تشتكي من وجوده ولكني أراه يساعد الجميع ويساند الحكام من أجل القيام بعملهم على أكمل وجه".