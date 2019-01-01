صدمة.. برشلونة مهدد بفقدان ديمبيلي أمام ليون

عثمان ديمبيلي يتعرض لإصابة في مباراة برشلونة ورايو فايكانو وشكوك حول مشاركته أمام أوليمبيك ليون

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تلقى برشلونة صفعة قوية بتعرض جناحه الفرنسي عثمان ديمبيلي لإصابة على مستوى الركبة أثناء مشاركته في مباراة الفريق أمام رايو فايكانو.

وفاز برشلونة على ضيفه رايو فايكانو بثلاثية مقابل هدف وحيد، ليواصل زحفه نحو حسم لقب الدوري الإسباني لهذا الموسم.

وعقب المباراة، تلقى برشلونة أخبارًا غير سارة قبل أيام قليلة من مواجهة أوليمبيك ليون في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

🤝من هو أفضل ثنائي في كرة القدم حاليًا 🤔♥

⁣⁣

1️⃣ صلاح ,فيرمينو

2️⃣ سواريز وميسي

3️⃣ ليفاندوفسكي ومولر⁣⁣

4️⃣ رونالدو وديبالا

5️⃣ كافاني ومبابي⁣⁣

6️⃣ راموس وبنزيما pic.twitter.com/20eZHzg9le

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٩ مارس ٢٠١٩

وكانت هذه الأخبار تتعلق بديمبيلي الذي خرج مصابًا من المباراة، حيث شعر بانزعاجات في أوتار الركبة وسيخضع للفحص الطبي لتحديد خطورة الإصابة.

وكشفت صحيفة سبورت الكتالونية أن هذه الإصابة تهدد وبقوة حظوظ ديمبيلي في المشاركة مع فريقة في مواجهة أوليمبيك ليون الأربعاء المقبل.

رسالة إلى بيب جوارديولا.. حتى لا يضحك عليك التاريخ مرة أخرى

يذكر أن برشلونة كان قد تعادل سلبيًا أمام أوليمبيك ليون في فرنسا، ويسعى لتحقيق الانتصار من أجل ضمان العبور إلى ربع النهائي.