سولشار: الفرصة سانحة لسانشيز ولوكاكو وعليهما استغلالها

المدرب النرويجي يطلب من الثنائي استغلال الإصابات التي يعاني منها مانشستر يونايتد

طالب أولي سولشار المدير الفني لمانشستر يونايتد، الثنائي أليكسيس سانشيز وروميلو لوكاكو، في استغلال الفرصة عندما يلعبان بسبب الإصابات.

يونايتد يعاني من أزمة طاحنة بصفوفه في الفترة الأخيرة، بوجود عدد كبير من المصابين بخط الهجوم.

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الشياطين الحمر ربما يدخلون مواجهة كريستال بالاس القادمة، بدون كلاً من ماركوس راشفورد، جيسي لينجارد، خوان ماتا وأندير هيريرا ونيمانيا ماتيتش.

وقال سولشار عن هذه الأزمة:"أعتقد أنها فرصتهم من أجل الظهور بالمستوى المتوقع".

كرة القدم لا يمكن أن تخلو من الانفعالات.. سواء كانت غاضبة أم سعيدة، اذكر لنا موقفًا طريفًا حدث لك بسبب انفعالك أثناء مشاهدة إحدى المباريات.. 😄



انطلقوا! 🏁 pic.twitter.com/2336tHX0kJ — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 26, 2019

وأضاف:"الهدف واضح لكل منهما، والتوقعات مرتفعة جداً بشكل كبير، ربما الجميع يربط موقف سانشيز بلوكاكو كشيء واحد لعلاقة الصداقة بينهما".

وتابع:"روميلو صنع أكثر فرصتين خطيرتين لنا أمام ليفربول في مركز مختلف نظراً للإصابة التي عانى منها راشفورد".

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سولشار كان مهاجماً مميزاً للشياطين الحمر، ومزح حول إمكانية عودته للملاعب في سن 46 عاماً.

وسخر من هذه الاحتمالية:"المشكلة ليست في السن ربما اللياقة البدنية فقط".

تصريحات سولشار تأتي قبل المواجهة الهامة ضد كريستال بالاس غداً الاربعاء بالجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي.