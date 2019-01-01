سولشار: نستطيع الفوز على برشلونة في كامب نو

سولشار يراهن على قدرة مانشستر يونايتد على تسجيل الأهداف في كامب نو ويتحدث عن ما فعله الفريق ضد برشلونة وميسي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد إن فريقه قدم مباراة جيدة أمام برشلونة رغم الخسارة بهدف للا شيء.

وخسر مانشستر يونايتد على ملعبه أمام برشلونة بهدف مقابل لا شيء في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وعقب المباراة، رأى المدرب النرويجي سولشار أن مانشستر يونايتد استحق نتيجة أفضل من هذه الخسارة بعد الأداء الذي قدمه.

وقال سولشار في تصريحات ما بعد المباراة لشبكة بي تي سبورتس: "لقد لعبنا مباراة جيدة واستطعنا مجاراة برشلونة طيلة الشوطين"

وأضاف: "أمام برشلونة عليك أن تدافع كثيرًا، كنا نعلم ذلك قبل المباراة، وعندما تتاح لك الفرصة من أجل الصعود يجب أن تضغط بقوة لتسجل"

— FC (@FCBarcelona) ١٠ أبريل ٢٠١٩

وتابع: "حافظنا على شكل الفريق في الشوط الثاني بشكل يرضيني، كانت المباراة تسير في الاتجاهين حتى صافرة النهاية"

وراهن سولشار على قدرة مانشستر يونايتد على تعويض الهزيمة في لقاء الإياب حيث قال: "سوف نذهب إلى كامب نو ونحن نعلم أننا نستطيع الفوز وتسجيل الأهداف"

وأضاف: "نحن نواجه فريقًا كبيرًا، فريقًا رائعًا وصعب في مواجهته، ولمن مباراة الذهاب اليوم أثبتت أننا قادرين على مواجهته"

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يذكر أن مانشستر يونايتد كان قد تأهل إلى هذا الدور عقب إقصاء باريس سان جيرمان، رغم أنه خسر أمامه ذهابًا أيضًا وعلى ملعب أولدترافورد بهدفين نظيفين.