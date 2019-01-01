ليندلوف: التأهل ممكن لمانشستر ولكن برشلونة ليس باريس

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فيسبوك تويتر هيثم محمد

آمن السويدي فيكتور ليندلوف، مدافع مانشستر يونايتد، بحظوظ فريقه في تخطي برشلونة في العودة ولكن حذر من صعوبة المواجهة واختلافها عن تلك أمام باريس سان جيرمان.

وخسر يونايتد بهدف نظيف من توقيع لويس سواريز على ملعب "أولد ترافورد" مساء الأربعاء، وسيكون عليه الفوز إياباً كما فعل في دور الستة عشر أمام بطل فرنسا للعبور.

وقال ليندلوف مع "سكاي": "مباراة صعبة أمام فريق جيد، لعبنا بشكل طيب في بعض الأحيان، ولكن لا زال هناك عودة وسيكون علينا التحسن".

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وأضاف: "أنا غاضب أننا لم نحقق نتيجة جيدة، ولكن تلك هي كرة القدم، عندما تلعب أمام فرق بمثل جودتهم لا يجب أن تستقبل مثل تلك الأهداف".

واختتم: "التأهل يمكن بلوغه بعد، ولكن المباراة ستكون مختلفة عن تلك أمام باريس، سيكون علينا العمل كثيراً والتحسن".

ويُلعب لقاء الإياب مساء الثلاثاء المقبل على ملعب "كامب نو" معقل برشلونة، وسيحتاج يونايتد للانتصار بفارق هدفين للعبور.