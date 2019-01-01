سولشاير: إنها كرة القدم وأظهرنا ما نحن قادرون عليه

مشاعر مختلطة بالنسبة له لكنه فخور بما آلت إليه..

يعتقد أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أن فريقه قد أظهر ما هو قادر على فعله بعدما عاد من تأخره بهدفين ليتقدم بثلاثة على شيفيلد يونايتد، ولكنه في الوقت نفسه اعتبر أن أحداث المباراة ليست منطقية أو تكتيكية، بل إنها جزء من إثارة كرة القدم التي لا يمكن تفسيرها.

شيفيلد يونايتد تقدم بهدفين على المانيو، قبل أن تعود كتيبة سولشاير بثلاثية في عشر دقائق عبر أبناء أكاديمية الشباب، براندون ويليامز وميسون جرينوود وماركوس راشفورد، غير أن أصحاب الأرض تمكنوا من خطف نقطة التعادل في اللحظات الأخيرة بهدف من مكبورني.

سولشايرتحدث للصحافة بعد المباراة وقال "إنها كرة القدم، أحيانًا تكون خارج المنطق والعواطف والتكتيك والخطط. في الشوط كان مشجعون شيفيلد أكثر طاقة وحيوية، والفريق نفسه كان طاقته أفضل منّا، ولكن في الشوط الثاني عاد إلينا إيامننا وطاقتنا.".

"الفارق بين فريق مانشستر يونايتد هذا العام، وفريق العام الماضي كبير وهائل. عندما كانت النتيجة 2-0 لهم، تذكرت مباراة إيفرتون العام الماضي، لم أشك مطلقًا في إيمان وطاقة اللاعبين، لم يفقدوا الأمل، عكس العام الماضي، فلو تقدم علينا أحد بهذه النتيجة، لكانت المباراة قد انتهت 4-0 أو 5-0، إنه أمر كبير أن نعود بالنتيجة بهذا الشكل ويحدث ما حدث في النهاية."

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المدرب النرويجي قصد بحديثه عن مباراة إيفرتون تلك الهزيمة الساحقة التي تلقاها الشياطين الحمر بأربعة أهداف نظيفة في الجولة الرابعة والثلاثين من البريميرليج بالموسم الماضي، في مباراة كانت على ملعب جوديسون بارك وظروفها كانت مشابهة إلى حد ما بمباراة شيفيلد.

وواصل سولشاير حديثه بقوله "لا يمكنك أن تتغافل عن الأسباب التي جعلت الفريق في حالة الفقر الفني اليوم، ولكن شيفيلد بدا لاعبوه مؤمنين أكثر وراغبين أكثر في الفوز. لم نسدد كرة حقيقة وخطيرة على مرماهم، هذا ليس بالجيد، ولكن رد فعلنا بعد ذلك كان رائعًا حقًا.".

"عندما تكون النتيجة 2-0، فأنت تذهب إلى الهجوم بخوف أقل، تتحرك وتريد أن تُعبر عن نفسك وتجعل الأشياء المستحيلة تحدث. ما أروع إنهاء الكرة من براندون ثم أحرز جرينوود هدفًا. معدل أعمار مسجلو الأهداف اليوم أقل من 20 سنة، نحن فخورون بذلك للغاية، لقد كانت تجربة مميزة جدًا لهم بأن يلعبوا في ملعب مثل هذا."

وعند سؤاله عن ما إذا كان راضيًا عن فريقه وما آلت إليه الأمور في المباراة، أجاب "إنها مشاعر مختلطة. لا يمكنك أن تكون سعيدًا، لم نقدم أداءً جيدًا في معظم أحداث المباراة، ولكن الطريقة التي انقلبت بها الأمور وكيفية تعاملنا مع الموقف جعلتنا نظهر ما نحن بالفعل قادرون على فعله.".

واختتم حديثه بقوله "لقد أظهرنا للناس ولأنفسنا ما نستطيع القيام به. علينا أن ننتصر في مثل هذه المباريات، ولكن عليك أن تتعلم من خيبة الأمل التي سادت في أول 70 دقيقة.".

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يذكر أن سولشاير قد حلّ بديلًا لجوزيه مورينيو في ديسمبر الماضي بعد تراجع النتائج في ولاية السبيشال وان، وقد تحسنت الأمور نوعًا ما معه الموسم الماضي، لكن هذا الموسم، وبعد التعادل الأخير، أصبح اليونايتد في المركز التاسع برصيد 17 نقطة وبفارق 9 نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.