أخبار برشلونة: جوارديولا يحلم بميسي في مانشستر سيتي

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2020، وكيف يجهز البلاوجرانا للدخول في سوق الانتقالات بقوة وإبرام صفقات في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

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وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتيين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2020:

جوارديولا: ميسي لمانشستر سيتي؟ سنتحدث عن التعاقدات في نهاية الموسم

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على أمله في استمرار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في صفوف برشلونة.

عن إمكانية ضم ليونيل ميسي في مانشستر سيتي وقال: "لن أتحدث عن سوق الانتقالات حتى نهاية الموسم، لكن أملي أن يبقى ميسي في برشلونة".

بارتوميو: عودة نيمار لبرشلونة غير ممكنة بسبب الوضع الاقتصادي

أكد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة على صعوبة عودة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في الفترة المقبلة.

وقال بارتوميو عن سؤاله عن النجم البرازيلي وإمكانية إعادته: "مثل تلك العملية لن تكون ممكنة بسبب وضع الأندية الاقتصادي الصعب في أوروبا".

وأردف: "الكبار أيضًا يقدموا مستويات مذهلة، بوسكيتس يتحسن وبيكيه يظهر رغبة كبيرة وسواريز يستمر في القتال، ولست في حاجة للحديث عن ليونيل ميسي".

برشلونة يقع تحت رحمة إنتر .. انتهاء الشرط الجزائي للاوتارو مارتينيز

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة قد فقد فرصته من أجل الحصول على خدمات اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من صفوف إنتر في سوق الانتقالات الصيفية عن طريق الشرط الجزائي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن الشرط الجزائي الخاص باللاعب قد انتهى اليوم الموافق السابع من يوليو.

ولن يتمكن برشلونة من ضم اللاعب لصفوفه عن طريق تفعيل الشرط الجزائي في عقده، والذي كان يبلغ 111 مليون يورو.

بارتوميو: ميسي سينهي مسيرته في برشلونة

أكد رئيس برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو أن ليونيل ميسي سينهي مسيرته في النادي.

ارتبط النجم الأرجنتيني مرةً أخرى بالرحيل من كامب نو الأسبوع الماضي لكن بارتوميو مصمّم على بقاء ميسي.

برشلونة يسعى لبيع راكيتيتش

بحسب صحيفة سبورت الكتالونية، فإن برشلونة يسعى لبيع إيفان راكيتيتش مع بداية سوق الانتقالات قبل أن يرحل مجانًا في صيف 2021.

ينتهي عقد اللاعب في الكامب نو نهاية الموسم القادم، وهو ما يدفع الكتلان لبيعه بأي سعر في الصيف الحالي.

لم يشارك راكيتيتش إلا في 14 مباراة هذا الموسم في الدوري الإسباني مع البلوجرانا، ويعد فريقه السابق إشبيلية أقرب المرشحين لضمه.