أخبار برشلونة: الاستقرار على بيع نجم جديد وصفقة تبادلية كبيرة تلوح في الأفق

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الخميس 23 يوليو 2020، وكيف يجهز البلوجرانا للدخول في سوق الانتقالات بقوة وإبرام صفقات في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

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وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتيين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الخميس 23 يوليو 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الخميس 23 يوليو 2020:

برشلونة يحسم مصير أومتيتي

أخبر نادي برشلونة الإسباني، لاعبه صامويل أومتيتي، بالقرار النهائي بخصوص مستقبله مع الفريق خلال الموسم القادم، تمهيداً لإعادة تجديد خط الدفاع.

أومتيتي كان من أبرز العناصر في خط دفاع برشلونة، ولكن الإصابات أثرت كثيراً على مستواه مع الفريق، ليخرج تماماً من الحسابات في الفترة الأخيرة.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت أن برشلونة طلب من أومتيتي البحث عن فريق جديد له، تمهيداً للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية.

صفقة تبادلية بين برشلونة ومانشستر سيتي

ملف خط الدفاع كذلك ربما يتضمن توجه برشلونة إلى مانشستر سيتي، عن طريق التعاقد مع اللاعب الشاب إريك جارسيا، وزميله جواو كانسيلو، في صفقة تبادلية مع نيلسون سيميدو ودفع بعض الأموال لإقناع النادي الإنجليزي بالتخلي عن الثنائي.

وعلى جانب آخر يدرس النادي الإسباني ملف التجديد لمدافعه كليمون لونجليه، تمهيداً للحفاظ على خدماته لأطول فترة ممكنة بصفوف الفريق.

خيار جديد يظهر على طاولة برشلونة لدعم خط الدفاع

ظهر اسم باو توريس، مدافع فياريال، على طاولة برشلونة لدعم مركز قلب الدفاع خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك وفقًا لآخر التقارير من الصحف الإسبانية.

توريس بات من الخيارات المفضلة للغاية لإدارة برشلونة في الساعات الأخيرة، حيث تم الاستقرار على أنه سيكون التدعيم المثالي لدفاعات كتيبة كيكي سيتيين.

الصفقة لن تكون سهلة على الإطلاق لبرشلونة، حيث تأبى إدارة فياريال التفريط في لاعبها خصوصًا وبعد تأكد مشاركة الغواصات في الدوري الأوروبي الموسم المقبل باحتلال المرتبة الخامسة بالليجا.

إنتر يتحرك للتجديد مع لاوتارو

أشار رئيس الإنتر جيوزيبي ماروتا إلى أن الفريق بدأ مفاوضات من أجل التجديد للاوتارو مارتينيز هذا الصيف.

وارتبط اسم الأرجنتيني بقوة بالانضمام لبرشلونة مع بداية سوق الانتقالات، لكن ماروتا يرى أن النيراتزوري بإمكانه الاحتفاظ باللاعب.

نيمار على رأس 3 مهاجمين مطلوبين في برشلونة

أشارت صحيفة سبورت الكتالونية إلى أن نيمار واحد من 3 لاعبين يستهدف كيكي سيتيين التعاقد معهم مع بداية سوق الانتقالات.

وبحسب الصحيفة فإن البرازيلي يرغب في العودة من جديد إلى برشلونة ، ورغم أنها لم تكشف عن الاسمين الآخرين إلا أن بالتأكيد أحدهما هو لاوتارو مارتينيز.