أخبار برشلونة: تفكير في إعادة جوارديولا وأرتور يرفض استكمال الموسم

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأحد 28 يونيو 2020، وكيف يجهز البلاوجرانا للدخول في سوق الانتقالات بقوة وإبرام صفقات في الميركاتو؟

مازال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

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وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتيين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأحد 28 يونيو 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الأحد 28 يونيو 2020:

تقارير - أرتور غاضب من برشلونة ويرفض إكمال الموسم

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن النجم البرازيلي أرتور ميلو يرفض أن يكمل الموسم رفقة فريق برشلونة، بعد أن فرط الفريق في خدماته لصالح يوفنتوس.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، والتي أكدت أن اللاعب مستاء من طريقة تعامل النادي معه في الأسابيع الأخيرة.

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تقارير - برشلونة واثق من قدرته على إعادة بيب جوارديولا

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي برشلونة يثق في قدرته على إعادة المدرب السابق له بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صنداي إكسبريس"، والتي أكدت أن موقف السيتي الحالي هو ما شجع البلاوجرانا على تلك الخطوة.

ويعاني السيتيزنس من الإيقاف على مستوى البطولات الأوروبية لمدة موسمين، بسبب خرقه لقواعد اللعب المالي النظيف التي أقرها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

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توتنهام يخطط للاحتفاظ بندومبيلي

بحسب فوتبول لندن، ليس لدى توتنهام أي خطط لبيع تانجاي ندومبيلي مع بداية سوق الانتقالات.

تم إخبار لاعب خط الوسط البالغ من العمر 23 عامًا بمغادرة السبيرز بعد خلافه مع المدرب جوزيه مورينيو خلف الكواليس.

وارتبط ندومبيلي بالانتقال إلى برشلونة ، لكن الفريق اللندني مؤمن بأن اللاعب سيبقى في النادي.

جوارديولا لا يفكر فيما بعد 2021

رفض مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا تأكيد مستقبله في استاد الاتحاد بعد نهاية موسم 2020-21 وشدد على تركيز النادي على كأس الاتحاد الإنجليزي بعد خسارته لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

انتهت منافسة السيتي على البريميرليج رسميًا بخسارة الشبت من تشيلسي التي أهدت اللقب لليفربول قبل 7 أسابيع من نهية الموسم.

وقد يحرم السيتيزنس من المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسمين القادمين بعد قرار محكمة الكاس بسبب اختراق الفريق قوانين اللعب المالي النظيف، لكن مانشستر سيتي تحرك للاستئناف الذي لم يقبل أو يرفض حتى الآن.

أرتور يصل تورينو لإجراء الكشف الطبي

وصل أرتور ميلو، لاعب برشلونة ، مساء السبت لتورينو من أجل الخضوع للفحوصات الطبية وإتمام صفقة انضمامه رسمياً لصفوف يوفنتوس .

اللاعب وصل معه طبيب البلاوجرانا من أجل إجراء الفحوصات الخاصة بميراليم بيانيتش، والتي ستقام أيضاً في مركز يوفنتوس الطبي بسبب تعثر سفر اللاعب لإسبانيا.