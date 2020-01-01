أخبار ليفربول: الصفقات المحتملة والراحلون في سوق الانتقالات الصيفية 2020

تعرف على أخبار ليفربول تحضيرًا لسوق الانتقالات القادمة في صيف 2020، وما هي الصفقات المحتملة والراحلون عن الفريق قبل بداية الميركاتو؟

لطالما أصبح ليفربول في السنتين الماضيتين قوة أوروبية كبيرة لا يستهان بها، فبعد أن وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين فاز بالكأس ذات الأذنين في المرة الثانية وأصبح بطل أوروبا، ثم فاز بكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.

رغم التطور الكبير الذي يشهده الريدز تحت قيادة يورجن كلوب في الفترة الأخيرة، لا يعتبر النادي الأحمر من الأنشط في سوق الانتقالات، ففي الشتاء لم يضم إلا مينامينو، وفي الصيف الماضي كذلك اكتفى بضم أدريان وسيب فان دين بيرج.

ليفربول مرشح الآن للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في تاريخه، لذلك من المتوقع أن يكون سوق الانتقالات القادم قوي للريدز، وهناك بعض الأسماء المرشحة للانضمام في الميركاتو، فمن هم؟

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ما هي الصفقات المحتملة لليفربول في سوق الانتقالات؟

يسعى ليفربول لتدعيم الفريق بقوة في سوق الانتقالات ليكون قادرًا على مواصلة المنافسة على دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الموسم القادم، وهناك بعض الأسماء المرشحة بقوة للانضمام.

تيمو فيرنر - لايبزيج

يورجن كلوب وتيمو فيرنر ينظران لبعضهما البعض باحترام كبير، وقد ألمح الاثنان نحو الاجتماع مستقبلاً في نادٍ واحد.

حتى الآن، حقق الثلاثي روبرتو فيرمينو ومحمد صلاح وساديو ماني أداءً جيدًا بشكل رائع ولكن ليس لديهم أي منافسة على مراكزهم، وهو ما سيضيفه فيرنر إذا انضم، خاصةً أنه يستطيع اللعب في المراكز الثلاثة.

كشفت التقارير بالفعل عن نوايا الألماني مغادرة البوندسليجا إذا تم بيعه من قبل لايبزيج ، والأخبار تربطه بقوة بليفربول منذ فترة طويلة.

خاليدو كوليبالي - نابولي

ستكون ثنائية مرعبة بين فيرجيل فان دايك وخاليجو كوليبالي إذا انضم الأخير لليفربول في سوق الانتقالات، وهو ما تشير إليه الأخبار في الأيام الماضية خاصةً وأن السنغالي يرغب في الرحيل من نابولي مع بداية الميركاتو.

عانى الريدز هذا الموسم والموسم الماضي من الدفاع الذي تحسن كثيرًا بوصول الهولندي، لكن على ما يبدو أن يورجن كلوب يرغب في عمل ثنائية لا تقل قوة عن ثلاثية الهجوم المكونة من صلاح وماني وفيرمينو.

كوليبالي مطلوب أيضًا في نيوكاسل ومانشستر سيتي، فالأول قد يبني عليه الفريق بعد استحواذ صندوق الاستثمار السعودي عليه، والثاني فلابد من حل مشاكله الدفاعية التي جعلته يخسر الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

لايفين كورزاوا - باريس سان جيرمان

يمتلك ليفربول ظهير أيسر قوي هو أندرو روبرتسون، لكن لا يوجد بديل له في الفريق وهو ما يمثل مشكلة يجب حلها في سوق الانتقالات.

قد يكون الحل هو لايفين كورزاوا لاعب باريس سان جيرمان ، فعقده سينتهي هذا الصيف ولم يقم بالتجديد حتى الآن، وهو ما قد يمثل خيارًا مناسبًا للريدز.

عثمان ديمبيلي - برشلونة

كما سبق الذكر، يحتاج ليفربول إلى خلق منافسة لمحمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو، وهو ما دفعهم بالفعل للسعي خلف تيمو فيرنر.

إذا فشل التعاقد مع الألماني فسيكون عثمان ديمبيلي هو البديل المتاح بنسبة كبيرة كما تشير الأخبار، نظرًا لسعره المنخفض الذي قد يطلبه برشلونة بسبب انخفاض مستوى الفرنسي معه بسبب تكرار الإصابة، والذي لن يتجاوز 50 مليون يورو.

إيفان نديكا - آينتراخت فرانكفورت

ذكرت قناة سكاي سبورت عن اهتمامات ليفربول بمدافع آينتراخت فرانكفورت وذكرت أسباب مهمة.

يقترب وقت ديان لوفرين في آنفيلد من نهايته وقد يكون من الضروري إيجاد بديل للكرواتي، ورغم أن ثنائية جو جوميز وفيرجيل فان ديك جيدة إلى حدٍ ما، لكن سيكون إيفان نديكا إضافة جيدة للريدز، حيث يلعب بقدمه اليسرى وهو ما يمكنه من اللعب في قلب الدفاع ومركز الظهير الأيسر.

يحظى الفرنسي بإعجاب بعض الأندية الأخرى أيضًا، على عرار آرسنال وإشبيلية وفالنسيا وميلان.

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من يرحل من ليفربول في سوق الانتقالات؟

هناك اسم واحد فقط تأكد رحيله من ليفربول مع بداية سوق الانتقالات، هو متوسط الميدان آدم لالانا الذي انضم من ساوثامبتون في 2014.

سيرحل مجانًا بحلول يوليو 2020 وهو موعد انتهاء عقده مع الفريق، والذي لم يتم تجديده حتى الآن أو فتح مفاوضات بهذا الشأن، وذلك بعد التراجع الكبير في مستوى اللاعب.

لكن هناك اسمان آخران مرشحان للرحيل من آنفيلد مع بداية الميركاتو، هما محمد صلاح وساديو ماني ، فبالنسبة للثاني فهناك أخبار تشير إلى أنه مطلوب في ريال مدريد ، أما النجم المصري فبعض التكهنات أشارت إلى أن الريال سيتحرك له إذا فشل في ضم مبابي منذ فترة طويلة، لكن لا توجد أي أخبار مؤكدة عن اللاعبين.