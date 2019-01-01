سوزا: الروح سر انتصار الريان على لوكوموتيف طشقند

المدرب سعيد بالفوز ويتحدث عن مواجهة الخور

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نجح سوزا في قيادة الريان للفوز على لوكوموتيف طشقند ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا، وقد أوضح المدرب البرازيلي أن الروح هي سر هذا الانتصار.

وكان النادي القطري قد عين سوزا مديرًا فنيًا للفريق في بداية مارس الجاري خلفًا للتركي إيجون بولنت، وقد أبدى المدرب سعادته بالنصر الآسيوي مؤكدًا غلق هذا الملف حاليًا والعمل على مباراة الخور في الجولة القادمة من دوري نجوم قطر.

إذ قال سوزا "الفريق قدم مستوً جيد في مباراته الأخيرة بدوري أبطال آسيا أمام لوكوموتيف الأوزبكي وحقق الفوز، وقد ظهر اللاعبون فيها بمستويات جيدة وذلك بفضل روح الفريق، وهذا هو سر التفوق والفوز".

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أضاف "طوينا الآن صفحة البطولة الآسيوية وأمامنا مواجهة الخور وهو فريق جيد ولديه مدرب متميز، وقد أظهر إمكانيات كبيرة خلال المباراتين السابقتين وحقق الفوز عن جدارة، لذا نحن في الريان مطالبون بالتحلي بالمسؤولية والحفاظ على روح الفريق لتحقيق الفوز".

أتم سوزا تصريحاته مؤكدًا أن الوضع الطبيعي للريان أن يكون في مقدمة الجدول، وليس بفارق 17 نقطة عن السد في الصدارة، موضحًا أن هدفهم الحالي هو البقاء في المربع.