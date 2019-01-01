سواريز يحقق رقمًا للمرة الأولى في كامب نو منذ قدومه لبرشلونة

لويس سواريز نجم فريق برشلونة يحقق رقمًا للمرة الأولى في مسيرته داخل الكامب نو منذ انضمامه للنادي الكتالوني.

حقق النجم الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة رقمًا للمرة الأولى في مسيرته يحققه داخل ملعب الكامب نو منذ انضمامه للفريق في ٢٠١٤.

جاء هذا خلال الشوط الأول من مباراة الفريق الكتالوني أمام نظيره ديبورتيفو ألافيس والتي أقيمت على ملعب كامب نو ضمن لقاءات الجولة الـ ١٨ من الليجا.

وكان ذلك الرقم هو صناعة سواريز لهدفين في الشوط الأول من عمر اللقاء، وهي المرة الرابعة التي يكرر فيها ذلك الرقم مع برشلونة في كل البطولات بملاعب مختلفة.

وسجل أنطوان جريزمان الهدف الأول في المباراة بالدقيقة الـ ١٤ من عمر اللقاء بصناعة سواريز الذي مرر الكرة بعرض الملعب قبل أن يسكنها الفرنسي في الشباك.

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وأضاف أرتورو فيدال الهدف الثاني في الدقيقة الـ ٤٥ من عمر المواجهة بعد تلقي سواريز تمريرة من ميسي وضعها بلمسة واحدة للتشيلياني الذي لم يتردد في التسديد والإعلان عن الهدف الثاني.

وتشير نتيجة مباراة اليوم حتى الآن للتقدم برشلونة بهدفين مقابل هدف وحيد حيث قلص بيري بونز النتيجة برأسية قوية في الدقيقة الـ ٥٦ من عمر المواجهة.

جدير بالذكر أن فوز برشلونة في مباراة اليوم يمنحه صدارة ترتيب الدوري الإسباني بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقهم ريال مدريد الذي يواجه أتلتيك بلباو مساء الأحد.