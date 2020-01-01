سواريز: حزين من أجل ليفربول واعتذر لجماهيره

سنوات رائعة أمضاها سواريز مع الريدز

عاد نجم برشلونة لويس سواريز بالحديث إلى ناديه السابق ليفربول ومواجهتهم الموسم الموسم الماضي لحساب دوري الأبطال، كما علق على تتويجه بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ليفربول نجح أخيراً هذا الموسم بتحقيق لقب البريميرليج بعد صيام دام 30 عاماً، وعدة محاولات فاشلة لتحقيقه كان سواريز شاهداً على أحد تلك المواسم.

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وقال الأوروجوياني مع الموقع الرسمي لليفربول: "في عامي الأخير مع الفريق كنت حزيناً للغاية من أجل الجمهور لأننا لم نحقق اللقب".

وواصل: "أعرف أن البعض منهم يشعر بالغضب مني بسبب احتفالي ضد ليفربول الموسم الماضي وهذا أيضاً يحزنني ولكن أتقبل الأمر وأتمنى أن يتفهموه".

وواصل سواريز: "المباراة كانت في كامب نو ولحساب نصف نهائي الأبطال، عشت أحد أفضل لحظات حياتي في ليفربول وأتمنى أن لا ينسى الجمهور ذلك".

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وعن تتويج الفريق بالبريميرليج: "أتمنى أن يكونوا سعداء الآن، سعيد لهندرسون خصيصاً، لأن والده يعاني من مشاكل وهو كلاعب مر بأوقات صعبة وجيدة معاً في ليفربول".

وختم: "فوزه بالأبطال ثم البريميرليج هذا الموسم يسعدنني لأنه شخص جيد وقائد حقيقي في الميدان ومن أفضل القادة في تاريخ ليفربول".

ويعاني سواريز حالياً مع ناديه برشلونة بعد تعادله مع سيلتا فيجو رغم هدفيه، وتراجعه للمركز الثاني في ترتيب الليجا.