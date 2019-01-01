سواريز يعود إلى قائمة أوروجواي لمواجهة الأرجنتين
عاد مهاجم برشلونة، لويس سواريز، إلى قائمة منتخب أوروجواي استعدادًا للتواجد في مباراتي بلغاريا والأرجنتين وديًا خلال فترة التوقف الدولي.
سواريز عانى من إصابة أمام ليفانتي وكان من المتوقع عودته بعد فترة التوقف الدولي لكن اللاعب تعافى سريعًا وانضم لقائمة البلوجرانا لمواجهة سيلتا فيجو.
وقرر أوسكار تاباريز، المدير الفني لمنتخب أوروجواي، ضم سواريز وإيدنسون كافاني للقائمة بجانب موسيليرا ودييجو جودين وفيدي فالفيردي وماكسي جوميز وكريستيان ستواني.
#FechaFIFA 📄— Selección Uruguaya (@Uruguay) November 8, 2019
🇺🇾🇭🇺🇦🇷
Oscar Tabárez convocó a 22 futbolistas para los amistosos de @Uruguay ante Hungría (15/11) y @Argentina (18/11).#ElEquipoQueNosUnehttps://t.co/tHB3WK8g8C pic.twitter.com/AkCjyx8Pp8
وسوف يخوض السيليستي مواجهة ضد بلغاريا يوم 15 نوفمبر المقبل في بودابست على أن تٌقام المواجهة مع الأرجنتين في الأراضي العبرية يوم 18 من الشهر ذاته.
وكان نادي خدمات رفح قد قدّم طلبًا إلى الفيفا برفض خوض لقاء الأرجنتين وأوروجواي في تل أبيب ومطالبًا بإلغائه أو نقله لمكان آخر.
جدير بالذكر أنّ ليونيل ميسي قد ينضم إلى معسكر منتخب الأرجنتين ويعود لمواجهة زميله السابق في اللقاء الودي.