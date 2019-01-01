سواريز يعود إلى قائمة أوروجواي لمواجهة الأرجنتين

تعرف على قائمة منتخب أوروجواي

عاد مهاجم برشلونة، لويس سواريز، إلى قائمة منتخب أوروجواي استعدادًا للتواجد في مباراتي بلغاريا والأرجنتين وديًا خلال فترة التوقف الدولي.

سواريز عانى من إصابة أمام ليفانتي وكان من المتوقع عودته بعد فترة التوقف الدولي لكن اللاعب تعافى سريعًا وانضم لقائمة البلوجرانا لمواجهة سيلتا فيجو.

وقرر أوسكار تاباريز، المدير الفني لمنتخب أوروجواي، ضم سواريز وإيدنسون كافاني للقائمة بجانب موسيليرا ودييجو جودين وفيدي فالفيردي وماكسي جوميز وكريستيان ستواني.

وسوف يخوض السيليستي مواجهة ضد بلغاريا يوم 15 نوفمبر المقبل في بودابست على أن تٌقام المواجهة مع الأرجنتين في الأراضي العبرية يوم 18 من الشهر ذاته.

وكان نادي خدمات رفح قد قدّم طلبًا إلى الفيفا برفض خوض لقاء الأرجنتين وأوروجواي في تل أبيب ومطالبًا بإلغائه أو نقله لمكان آخر.

جدير بالذكر أنّ ليونيل ميسي قد ينضم إلى معسكر منتخب الأرجنتين ويعود لمواجهة زميله السابق في اللقاء الودي.