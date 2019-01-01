مطالب فلسطينية بإلغاء ودية الأرجنتين وأوروجواي

هل تسبب مباراة الأرجنتين وأورجواي أزمة؟

طلب نادي خدمات رفح إلغاء المباراة الودية بين أوروجواي والأرجنتين والمقرر إقامته يوم 19 نوفمبر المقبل في اسرائيل.

ليونيل ميسي قد يعود لمعسكر منتخب بلاده في تجمع نوفمبر المقبل بعد استبعاده في آخر مرتين بسبب الإيقاف.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ نادي خدمات رفح أرسل خطابًا إلى الاتحادين الأرجنتيني والأوروجوائي يطالبه بعدم خوض المباراة على الأراضي العبرية.

وأوضحت الصحيفة أنّ نادي خدمات رفح أشار في خطابه إلى أنّ "إسرائيل تستغل الرياضة لتمرير جرائمها ضد الإنسانية" مطالبة المنتخبين برفض خوض المباراة هناك.

وسبق وتأجلت مباراة للأرجنتين في اسرائيل بسبب مطالب من الحكومة الفلسطينية والمظاهرات التي نظمها البعض في غزة.

جدير بالذكر أن الأرجنتين وأوروجواي يحاولان تنظيم نسخة كأس العالم في 2030 وذلك احتفالًا بمرور 100 عام على البطولة.