"سلمان الفرج يتفوق في نقطة مهمة على مودريتش"

السعودية تواجه كرواتيا اليوم الأربعاء، في ختام الاستعدادات لمونديال قطر

يرى المدرب التونسي رشيد الطاوسي أن سلمان الفرج؛ قائد المنتخب السعودي والهلال، سيتفوق على لوكا مودريتش؛ نجم ريال مدريد الإسباني ومنتخب كرواتيا، خلال ودية المنتخبين.

الأخضر يستضيف المنتخب الكرواتي اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة بتوقيت الرياض، في آخر وديات الفريقين، قبل انطلاق كأس العالم قطر 2022.

وقال الطاوسي عن المباراة، خلال تصريحاته لقناة "ssc": "مودريتش تفوق في الجاهزية علي سلمان، فقد خاض مباريات أكثر، لكن سلمان قوي ومهم في الجانب الهجومي للمنتخب السعودي، ورينارد سيستغله بشكل جيد، في المقابل مودريتش خطير هجوميًا، لكن بحكم السن لم يعد قادرًا على الوظائف الدفاعية واسترجاع الكرة".

وأضاف: "أرى أن المنتخب السعودي سيتحفظ في المباراة، ويعتمد على سرعات، إذ سيتكتل في وسط الملعب، ويعتمد على الهجمات المرتدة".

يذكر أن السعودية تقع في المجموعة الثالثة في مونديال قطر، رفقة منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا، أما كرواتيا فتحل بالمجموعة السادسة، رفقة المغرب وكندا وبلجيكا.