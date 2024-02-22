بعد سلمان الفرج .. الهلال يكشف حقيقة "خلافات" جورج جيسوس وسافيتش ومعاقبة اللاعب

الهلال يكشف حقيقة الأزمة التي أرعبت الجماهير..

بعد القائد سلمان الفرج.. الأنظار تتجه الآن إلى النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، وعلاقته مع المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس.

جيسوس عاقب الفرج، بإبعاده لـ"فترة طويلة" عن مباريات الزعيم الهلالي، بسبب اعتراضه في إحدى مباريات الفريق على "قلة الدقائق" التي يشارك فيها؛ قبل أن يعود مؤخرًَا.

والآن.. ترددت أنباء عن خلافات بين جيسوس وسافيتش؛ أدت إلى قيادم المدرب البرتغالي، لـ"استبعاد" متوسط الميدان الصربي، عن مباراة الهلال وسباهان أصفهان الإيراني، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

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وفي هذا السياق.. نفى الجهاز الإداري لنادي الهلال، كافة الشائعات التي ترددت بشأن وجود خلافات بين المدير الفني واللاعب سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش؛ وفقًا لما نقله مراسل شبكة قنوات "SSC" فيصل الملوقي.

الملوقي قال: "تحدثت مع أكثر من شخص في الجهاز الإداري لنادي الهلال؛ وأكدوا لي أن استبعاد سافيتش من مباراة سباهان، ليس له أي علاقة بخلافات مع جورج جيسوس".

وكشف الزعيم الهلالي، عن أن "استبعاد" ميلينكوفيتش سافيتش من المباراة؛ يأتي لإراحته بعد الدقائق الكثيرة التي شارك فيها مؤخرًا، بالإضافة إلى وجهة نظر فنية من جيسوس، تتعلق بالخصم الإيراني.