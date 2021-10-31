سقوط ماريانو يتسبب في خضوعه للجراحة!

صدمة لريال مدريد

أعلن مهاجم ريال مدريد ماريانو دياز خضوعه لعملية جراحية، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الفريق أمس ضد إلتشي، في الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني.

الإسباني كان الخيار المفضل لمدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي ليعوض غياب مهاجم الفريق الأول، كريم بنزيما بعد أن قرر الإيطالي إراحته.

دياز حرص على إثبات جدارته وتمكن من صنع هدف المباراة الأول بعد تمريرة ساحرة بالكعب سبقتها هجمة متقنة ليضعها فينيسيوس جونيور بالأخير في الشباك، ليسقط بعدها على أرض الملعب ويتعرض لكسر في أنفه.

ما هو وضع المهاجم الحالي؟

ماريانو قد تعرض لإصابة في الأنف بالوقت المُحتسب بدل من الضائع في الدقيقة 94، بعد اصطدام مع أحد لاعبي إلتشي، حيث تعرض لإصابة في الأنف كما سالت دماء من وجهه بسبب الإصابة.

كتب ماريانو عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام": "لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة مع أول ظهور لي وفوز الفريق، ولكن للأسف بعد سقوط سيئ تعرضت لكسر في الأنف وسأخضع لعملية جراحية ".



وأضاف اللاعب: "سأكون بعيداً عن الفريق لعدة أيام، وأتطلع للعودة مع زملائي مرة أخرى .. أزمة أخرى في الطريق، سبب آخر للقتال".

ومن المتوقع غيابه عن مواجهة الأربعاء ضد شاختار، كما من المتوقع غيابه أيضًا عن مواجهة رايو فاييكانو، يوم السبت المقبل في الليجا.

كيف كانت الإشادات التي تلقاها دياز؟

المجهود الرائع الذي قام به اللاعب على مدار الـ 90 دقيقة، دعى كارلو أنشيلوتي لمدح اللاعب في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، حيث قال: "أعتقد أن اللاعب يجب أن يكون على هذا النحو، إذا لم يلعب، فعليه أن يتحمل وعندما يحين وقته، يقوم بذلك بشكل جيد".

وأضاف: "اليوم قام ماريانو بعمل جيد للغاية، آمل أن يستمر على هذا النحو، الدور لن يتغير، الأمر واضح، لدينا بنزيما ثم مهاجمون مثل يوفيتش وماريانو الذين يمكنهم شغل منصب كريم عندما لا يكون كريم هناك".

الجدير بالذكر أن ماريانو ليس لاعب ريال مدريد الوحيد الذي تعرض لإصابة خلال المباراة، فجناح الفريق، رودريجو جوس عانى من مشكلة في أوتار الركبة بالساق اليسرى، ورغب في الاستمرار في اللعب، لكن المدرب الإيطالي، أنشيلوتي رفض ذلك، ودفع بـ ماركو أسينسيو بدلًا منه.

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