سعود عبد الحميد يصدم الهلال بطلباته المالية لتجديد عقده

المدافع السعودي أصبح حالة جدلية في الهلال

يبدو أن مسلسل سعود عبد الحميد والهلال سيزداد إثارة في الأيام القادمة، إذ شهدت الساعات الأخيرة الكثير من التطورات والأحداث.

الحلقة الأولى من هذا المسلسل كانت حول تلقي المدافع المميز لعروض من عدة أندية أوروبية وسط رغبته بالرحيل لخوض تلك التجربة، ومن ثم بدأت الأحداث تتوالي برفض الهلال التخلي عنه ودخوله في مفاوضات لتجديد عقده الذي سينتهي في يناير أو يونيو 2026، إذ اختلفت المصادر حول الأمر.

صحيفة اليوم كانت قد أعلنت توصل الطرفان لاتفاق حول تجديد العقد حتى صيف 2029، لكن الرياضية نفت ذلك فيما بعد وأكدت صعوبة المفاوضات، لتصل الأحداث إلى الذروة بالحديث عن "تمرد" سعود على الهلال وعدم جديته في التدريبات، ومن ثم ظهور بعض التقارير حول غضب جورج جيسوس منه وإمكانية خروجه من حساباته الموسم القادم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصحفي النصراوي، عبد العزيز العصيمي، أضاف بعض البنزين على نار غضب جمهور الهلال بالإشارة عبر منصة إكس إلى أن عبد الحميد صدم إدارة فهد بن نافل بطلباته المالية لتجديد عقده.

العصيمي لم يقل اسم عبد الحميد صراحة، بل اكتفى بالإشارة له بـ "الظهير المبتسم" وهو اللقب المتداول له في العديد من الأوساط الإعلامية كون الابتسامة لا تفارق وجهه في الملعب، وقد أكد طلبه 15 مليون ريال سعودي سنويًا لتجديد عقده.

إذ كتب عبر إكس "الظهير المبتسم طلب ( 15 ) أرنب في الموسم عدا ونقدا. الظهير أبلغ وكيله يقول لهم : معاكم مرحبا ما معاكم يفتح الله وإللي مامعوش ما يلزموش".