سعد الشهري يكشف سر "هامبورج" في تتويج السعودية

هامبورج يقود أفكار السعودية للتفوق الآسيوي!

كشف سعد الشهري المدير الفني لمنتخب السعودية الأولمبي سر "هامبورج" في تتويج الأخضر الأولمبي بكأس آسيا تحت 23 سنة، وأوضح الشهري تأثره بالمدرسة الهولندية في التدريب.

المنتخب السعودي تحت 23 عامًا توج بطلًا لكأس آسيا في أوزباكستان، بعد هزيمة أصحاب الأرض بثنائية نظيفة بالمباراة النهائية.

وحكى المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 23 عامًا، أسلوبه في قيادة الأخضر وتأثره بمدربه السابق "هامبورج".

فلسفة الشهري في قيادة الأخضر السعودي

وقال الشهري في تصريحات لبرنامج "كورة روتانا": "مدرستي التدريبية تم بناؤها على هامبورج، المدرب الهولندي الأفضل بين المدربين الذين مروا على الكرة السعودية، على مستوى الفئات السنية".

وأضاف: "لعبنا تحت قيادة هامبورج في كأس العالم للشباب بنيجيريا، وكان لدينا أسلوب لعب واضح يعتمد على الضغط العالي، وعلى رسم 4/4/2، بصورة صريحة".

وواصل: "الهولنديين مدرسة مميزة، لأنها تمتاز بالسهولة، ويعتمدون فيها على التعليم، ثم يبدأ التطوير، على عكس بعض المدارس الأخرى، التي تعتمد على التدريب ومن ثم يأتي التطوير من خلال التدريبات المكثفة".

وأردف: "لكن الهولندي يقوم بتعليم اللاعبين على الطريقة الصحيحة ثم يدخل على مرحلة التدريب، وهذا ما قومت به أعلم اللاعبين الطريقة الصحيحة، ثم نتدرب على الجوانب التي نحتاجها".

يذكر أن سعد الشهري يمتد تعاقده مع الأخضر الأولمبي حتى 2024.

سعد الشهري يتحدث تأثرة بمدرسة المدرب "هامبورغ"#كورة_روتانا pic.twitter.com/xFhACqan3l — برنامج كورة (@korarotana) June 26, 2022

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