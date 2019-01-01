سعد الشهري مُهاجمًا الأندية : لا تبحث سوى عن مصلحتها

الشهري قد الأخضر الاولمبي للتأهل إلى كأس آسيا التي ستقام في تايلاند

فيسبوك تويتر ماجد جزر

عبر سعد الشهري، مدرب المنتخب السعودي الأولمبي، عن غضبه من تصرف بعض الأندية بشأن لاعبي المنتخب خلال الفترة الماضية.

الشهري قد الأخضر الاولمبي للتأهل إلى كأس آسيا التي ستقام في تايلاند والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو التي تقام عام 2020.

وفي تصريحات تلفزيونية لقناة "العربية" هدد الشهري بالاستقالة من تدريب الأخضر لأن الأندية وضعته في موقف حرج.

وقال الشهري في تصريحاته : الأندية بحثت عن مصلحتها الخاصة، شعرت بالحزن لأن الأندية لا تعتمد على هؤلاء اللاعبين في الدوري، ولابد من تدارك مثل هذه الأمور.

وواصل الشهري تصريحاته : كان من الممكن أن تضيع علينا فرصة التأهل إلى كأس آسيا وبالتالي عدم الوصول إلى أولمبياد طوكيو 2020، لأن عدم تجهيز المنتخب أربك تحضيراتنا للتصفيات.

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وعن الفترة المقبلة شدد الشهري على أهمية التعامل مع المرحلة المقبلة من أجل تحقيق حلم التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، منوها إلى أن التأهل لن يكون سهلا ويحتاج إلى جهود كبيرة.