كاريلو يخرج من حسابات زوران في التشكيل الأساسي للهلال أمام النصر

يلتقي الهلال أمام جاره النصر بديربي الرياض غدًا الجمعة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية مقربة من نادي الهلال السعودي استقرار المدير الفني الكرواتي زوران ماميتش على عدم الدفع باللاعب أندريه كاريلو في تشكيل الفريق أمام نادي النصر.

ويلتقي الهلال أمام جاره النصر بديربي الرياض غدًا الجمعة، ضمن قمة مباريات الجولة الـ25 من منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويأتي قرار عدم الاعتماد على كاريلو بشكل أساسي أمام النصر، نظراً لعدم لحاق اللاعب بالتدريب الختامي للفريق قبل مباراة الديربي.

✨ النجم البرازيلي السابق ريفيلينو بالغترة والعقال.



🔵لعب صاحب القدم اليسرى القوية مع @Alhilal_FC عام 1979 pic.twitter.com/mkSq9OljRj — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 28, 2019

كاريلو كان قد شارك في مباراة بلاده بيرو أمام منتخب السلفادور فجر أمس، ولعب في المباراة بشكل كامل، ومن المنتظر أن يصل اللاعب اليوم.

وتحتاج الرحلة من بيرو إلى الرياض ما يُقارب 20 ساعة، الأمر الذي قد يؤكد صعوبة تواجده بشكل أساسي مع الفريق.

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يُذكر أن نادي الهلال يتربع على صدارة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 57 نقطة، بينما يحتل النصر الوصافة برصيد 55 نقطة.