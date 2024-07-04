"سر استبعاد ياسين بونو" .. حكيمي وساحر الدوري الإماراتي يقودان المغرب في أولمبياد باريس

غياب ياسين بونو أثار الجدل بين الجماهير..

دهشة أصابت الشارع الرياضي المغربي، مساء اليوم الخميس؛ بعد الإعلان عن قائمة المنتخب الوطني تحت 23 سنة، المشاركة في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

الجهاز الفني للمغرب اختار ظهير باريس سان جيرمان الفرنسي أشرف حكيمي، وساحر العين الإماراتي سفيان رحيمي، بالإضافة إلى الحارس منير محمدي، ضمن قائمة "الثلاثي فوق السن" المسموح بهم قانونيًا، للمشاركة مع المنتخب في دورة الألعاب الأولمبية.

اختيار محمدي الذي انتقل في صيف العام الحالي، من نادي الوحدة السعودي إلى نهضة بركان المغربي، بدلًا من "المتألق" ياسين بونو، حامي عرين عملاق الرياض الهلال، أثار غضب الجماهير بشدة.

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بونو قدّم موسمًا تاريخيًا مع الزعيم الهلالي في 2023-2024، وذلك بعد الانضمام إليه مباشرة، قادمًا من إشبيلية الإسباني؛ حيث توّج معه بثلاثية "دوري روشن للمحترفين، كأس خادم الحرمين الشريفين والسوبر السعودي"، دون أي هزيمة.

وتحول طارق السكتيوي، المدير الفني لمنتخب المغرب الأولمبي؛ لـ"ضحية" غياب ياسين بونو عن القائمة؛ حيث تم اتهامه من الجماهير بـ"سوء" اختيار العناصر المشاركة "فوق السن".

سر غياب ياسين بونو عن "أولمبياد باريس"

لكن.. في الحقيقة أن غياب بونو عن دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"؛ يعود إلى قرار شخصي من اللاعب، وليس بسبب اختيارات الجهاز الفني للمنتخب المغربي، بقيادة السكتيوي.

مصادر مقربة من بونو أعلنت في تصريحات خاصة لموقع "كووورة"، تم نشرها في وقتٍ سابق، رفض حارس نادي الهلال، فكرة المشاركة في الأولمبياد، وأنه مُصر على القرار ولن يغيره أبدًا.

وبالفعل.. يبدو أن جميع المحاولات المغربية مع بونو، قد باءت بالفشل تمامًا؛ ليتم استدعاء منير محمدي، للمشاركة مع منتخب تحت 23 سنة في "أولمبياد باريس"، بدلًا منه.

جدير بالذكر أن الهلال بدأ الاستعداد للموسم الرياضي الجديد 2024-2025، والذي يشهد مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في 4 بطولات رسمية؛ هي "دوري روشن للمحترفين، كأس خادم الحرمين الشريفين، السوبر السعودي والنخبة الإسيوية"، بالإضافة إلى اللعب في مونديال الأندية بـ"نظامه الجديد"، في صيف العام القادم.