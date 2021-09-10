"سريع كالصوت، صلاح سيكون كابوسًا على ميلان!"

إشادة كبيرة من نجم ميلان..

عبّر مهاجم ميلان السابق ألبيرتو جيلاردينو عن قلقه الجمّ من محمد صلاح، مشيرًا إلى أنه سيكون القلق الأكبر على كتيبة ستيفانو بيولي في المباراة المرتقبة بدوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

وأسقطت القرعة ميلان رفقة ليفربول وأتلتيكو مدريد وبورتو، ومن المقرر أن يبدأ الروسونيري رحلته في ذات الأذنين بمواجهة كتيبة يورجن كلوب على ملعب أنفيلد يوم الأربعاء.

مهاجم فيورنتينا السابق زامل صلاح عندما لعب في الفيولا على سبيل الإعارة من تشيلسي، ويؤمن بأن الفرعون المصري قد يكون كابوسًا بسبب سرعته ومهارته الاستثنائية.

ماذا قال جيلاردينو عن صلاح؟

وفي حديثه للإعلام الإيطالي، قال جيلاردينو "لقد دربني ستيفانو بيولي في بولونيا وهو جاهز دائمًا على أرض الملعب وفي الشق الإداري".

كما أضاف "اليوم هو أكثر خبرة وسيعمل على تقليل شدة ليفربول لوقف ما لديهم من ضراوة، سنعاني ولكن أتوقع أن يلعب ميلان مباراة رائعة".

وواصل "أكثر ما أخشاه هو صلاح، زميلي السابق في فيورنتينا، لديه سرعة تفوق سرعة الصوت، إنه يُغيِّر من مسار المباريات دائمًا".

ما هو سجل صلاح أمام ميلان؟

لعب صلاح لمدة عامين في الدوري الإيطالي، وخلالها خاض ثلاث مباريات أمام ميلان جميعهم بقميص روما.

وتمكن صاحب الـ29 عامًا من تسجيل هدف وحيد مع صناعته لهدفين آخرين، بينما حقق الانتصار في مباراتين وتعادل في واحدة ولم يخسر.

ولعب صلاح هذا الموسم ثلاث مباريات مع ليفربول في الدوري الإنجليزي وسجل هدفين، وتنتظره موقعة أمام ليدز يونايتد قبل استقبال ميلان.

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