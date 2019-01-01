سرقة منزل كاسيميرو عقب ديربي مدريد

كاسميرو ينضم إلى ضحايا السرقة من لاعبي كرة القدم

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

تعرض منزل كاسيميرو، لاعب ريال مدريد، للسرقة أثناء مباراة الديربي أمام أتلتيكو في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

أتلتيكو تعادل دون أهداف مع ريال مدريد ليضع الأخير في صدارة الليجا.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنّ منزل كاسيميرو تعرض للسرقة أثناء الديربي وبوجود زوجته وابنته بالداخل.

وأوضحت أنّ عائلته لم تتأذى ولكن هناك محتويات ثمينة سُرقت كما أنّ اللصوص فروا دون أي اعتراض من السلطات.

ولا يعد كاسيميرو أول لاعب يتعرض للسرقة إذ سبقه عدد من اللاعبين في أوروبا أبرزهم تياجو سيلفا وساديو ماني وكريم بنزيما وغيرهم.

ريال مدريد حذّر اللاعبون من نشر أي صور لمنازلهم على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك الالتزام بمعايير السلامة.