ستيرلينج يفسر احتفاله الخاص في مباراة إنجلترا والتشيك

مباراة مميزة وثلاثية لجناح مانشستر سيتي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

فسر رحيم ستيرلينج، نجم إنجلترا، احتفاله بأحد أهدافه في مرمى التشيك مساء الجمعة بكشف قميص يحمل صورة فتى وإهداء خاص له.

وتألق ستيرلينج وسجل ثلاثية من أهداف إنجلترا الخمسة في مرمى المنتخب التشيكي في افتتاح لقاءات الفريقين بتصفيات أمم أوروبا 2020.

وقال الجناح السريع مع "آي تي في": "داماري كان فتى أحاول مساعدته واعتقدنا أننا وجدنا متبرع يساعدنا، للأسف لم تنجح العملية وتوفى".

Special night in so many ways ☝🏾✨ RIP Damary, gone but u will never be forgotten. ❤️ pic.twitter.com/AIJ0YVi5SY — Raheem Sterling (@sterling7) March 22, 2019

وأضاف: "أردت أن أعطي عائلته شيئاً يجعلهم يبتسموا حوله، اليوم قدمنا عرضاً جميلاً كفريق وأنا سعيد للمساهمة، أشعر بالثقة".

شعارات منتخبات كثيرة يوجد بها طيور 🦅

هل تستطيع التعرف عليها بهذا الشكل 🤔😅 pic.twitter.com/gpUkMSJDpT — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 23, 2019

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وتعود قصة داماري كما كشفت الصحف لكونه طفلاً في الثالثة عشر من العمر يلعب في أكاديمية كريستال بالاس ولكن أصيب بالسرطان وكان ستيرلينج يساعده في علاجه.

مدرب إنجلترا جاريث ساوثجيت أشاد هو الآخر بنجمه ستيرلينج لنفس المصدر: "رحيم كان مشعاً في المباراة وطوال الليلة، كان على تلك الحالة طوال الأسبوع، نضج كثيراً كشخص وكلاعب".

ويقدم ستيرلينج موسماً مميزاً كذلك مع ناديه مانشستر سيتي وتطالب وسائل الإعلام بترشيحه لجائزة الأفضل بالبريميرليج.