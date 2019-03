ستيرلينج يفسر احتفاله الخاص في مباراة إنجلترا والتشيك

فسر رحيم ستيرلينج، نجم إنجلترا، احتفاله بأحد أهدافه في مرمى التشيك مساء الجمعة بكشف قميص يحمل صورة فتى وإهداء خاص له.

وتألق ستيرلينج وسجل ثلاثية من أهداف إنجلترا الخمسة في مرمى المنتخب التشيكي في افتتاح لقاءات الفريقين بتصفيات أمم أوروبا 2020.

وقال الجناح السريع مع "آي تي في": "داماري كان فتى أحاول مساعدته واعتقدنا أننا وجدنا متبرع يساعدنا، للأسف لم تنجح العملية وتوفى".

Special night in so many ways ☝🏾✨ RIP Damary, gone but u will never be forgotten. ❤️ pic.twitter.com/AIJ0YVi5SY