كالوم هودسون أودوي - أصغر فائز في المباريات الرسمية لانجلترا

افتتح المنتخب الإنجليزي مشواره بتصفيات يورو 2020، بانتصار ساحق على نظيره التشيكي بخماسية نظيفة.

رحيم سترلينج سجل هاتريك، مقابل هدف لكل من هاري كين من ركلة جزاء، وتوماس كالاس مدافع التشيك بالخطأ في مرماه.

المباراة شهدت ظهور النجم الشاب كالوم هودسون أودوي، حيث دخل بديلاً في الدقيقة 70 على حساب سترلينج.

18y 135d - Callum Hudson-Odoi is the youngest player in the history of the national team to win his first cap in a competitive match (18y 135d), breaking the record held by Duncan Edwards since April 1955 (18y 183d). Talent. pic.twitter.com/0ofYu68bsf