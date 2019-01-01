كالوم هودسون أودوي - أصغر فائز في المباريات الرسمية لانجلترا

رقم جديد لنجم تشيلسي الصاعد بقوة هذا الموسم



افتتح المنتخب الإنجليزي مشواره بتصفيات يورو 2020، بانتصار ساحق على نظيره التشيكي بخماسية نظيفة.

رحيم سترلينج سجل هاتريك، مقابل هدف لكل من هاري كين من ركلة جزاء، وتوماس كالاس مدافع التشيك بالخطأ في مرماه.

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المباراة شهدت ظهور النجم الشاب كالوم هودسون أودوي، حيث دخل بديلاً في الدقيقة 70 على حساب سترلينج.

18y 135d - Callum Hudson-Odoi is the youngest player in the history of the national team to win his first cap in a competitive match (18y 135d), breaking the record held by Duncan Edwards since April 1955 (18y 183d). Talent. pic.twitter.com/0ofYu68bsf — OptaJoe (@OptaJoe) March 22, 2019

هذا الظهور جعله أودوي، ينتزع لقب أصغر لاعب شاب يفوز بمباراة تنافسية مع إنجلترا بعمر 18 عاماً و135 يوم.

ويكسر بذلك رقم دونكار إيدوادرز في 1955، عندما لعب وفاز مع الأسود وعمره 18 عاماً و183 يوم.

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ويأتي ظهور أودوي مع إنجلترا، بعد مستوياته المميزة مع تشيلسي هذا الموسم، حيث جذب أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة أبرزها بايرن ميونيخ.

يذكر أن الفوز رفع رصيد إنجلترا إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، يليها مونتينجرو وبلغاريا بنقطة وحيدة.