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تصفيات كأس أوروبا

كالوم هودسون أودوي - أصغر فائز في المباريات الرسمية لانجلترا

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ADRIAN DENNIS
رقم جديد لنجم تشيلسي الصاعد بقوة هذا الموسم
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر


افتتح المنتخب الإنجليزي مشواره بتصفيات يورو 2020، بانتصار ساحق على نظيره التشيكي بخماسية نظيفة.

رحيم سترلينج سجل هاتريك، مقابل هدف لكل من هاري كين من ركلة جزاء، وتوماس كالاس مدافع التشيك بالخطأ في مرماه.

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المباراة شهدت ظهور النجم الشاب كالوم هودسون أودوي، حيث دخل بديلاً في الدقيقة 70 على حساب سترلينج.

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هذا الظهور جعله أودوي،  ينتزع لقب أصغر لاعب شاب يفوز بمباراة تنافسية مع إنجلترا بعمر 18 عاماً و135 يوم.

ويكسر بذلك رقم دونكار إيدوادرز في 1955، عندما لعب وفاز مع الأسود وعمره 18 عاماً و183 يوم.

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ويأتي ظهور أودوي مع إنجلترا، بعد مستوياته المميزة مع تشيلسي هذا الموسم، حيث جذب أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة أبرزها بايرن ميونيخ.

يذكر أن الفوز رفع رصيد إنجلترا إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، يليها مونتينجرو وبلغاريا بنقطة وحيدة.

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