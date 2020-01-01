سبب شخصي يدفع أرتيتا لاستبعاد أوزيل من مواجهة أوليمبياكوس

أرسنال لن يعتمد على خدمات أوزيل وجندوزي في الدوري الأوروبي

خرج مسعود أوزيل، لاعب أرسنال، من بعثة الفريق لمواجهة أوليمبياكوس في دور الـ 32 من الدوري الأوروبي كما تأكد عودة ماتيو جندوزي بعد تعافيه من الإصابة.

أرسنال يحلم بالمضي قدمًا في الدوري الأوروبي وتجاوز أوليمبياكوس آملًا في تكرار إنجاز الموسم الماضي بالوصول إلى المباراة النهائية.

المزيد من الفرق

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إنّ أوزيل لن يسافر إلى اليونان لمواجهة أوليمبياكوس وذلك لأن زوجته قريبه من وضع مولودها الأول.

وتزوج أوزيل من الممثلة التركية أمينة جولشن في يونيو الماضي وخلال فترة العطلة الصيفية لفريقه أرسنال.

وسوف يعود جندوزي إلى القائمة بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال فترة العطلة الشتوية والمعسكر المقام في دبي.

كما لم يتواجد لوكاس توريرا في بعثة الفريق المسافرة إلى اليونان أيضًا بداعي المرض وسوف يتم تقييم حالته خلال الـ 24 ساعة المقبلة، وفي حال تعافيه قد يسافر منفردًا.

جدير بالذكر أنّ أرسنال انتصر على نيوكاسل برباعية نظيفة بعد العودة من فترة العطلة الشتوية، كما يواجه أوليمبياكوس يوم الخميس المقبل.