سببان .. لماذا فشل انتقال تاباتا للأهلي رغم التوصل لاتفاق مع ناديه؟

فشل انتقال برونو تاباتا من سبورتينج لشبونة للنادي الأهلي السعودي في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوي رغم توصل الناديين لاتفاق على كافة التفاصيل.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية عن أمرين كانا السبب في فشل الصفقة التي كان ينتظرها جمهور الراقي بشدة لإنعاش هجومه الذي لم يستطع إحراز أكثر من 22 هدفًا خلال 18 مباراة من الدوري السعودي هذا الموسم.

لماذا توقفت صفقة تاباتا في لحظاتها الأخيرة؟

الرياضية أوضحت أن الأهلي حصل على موافقة سبورتينج لشبونة على انتقال تاباتا بعد مفاوضات طويلة وشاقة تواصلت خلال الأيام الأخيرة، لكن الصفقة لم تتم في النهاية.

وأضافت الصحيفة السعودية أن سببان منعا إتمام الانتقال، الأول هو خلافات بين وكلاء اللاعب البرازيلي والنادي البرتغالي، والثاني يتعلق بأمور إجرائية خاصة بعملية الانتقال.

ما هي صفقات الأهلي في سوق الانتقالات الشتوي؟

الأهلي كان نشيطًا للغاية في سوق الانتقالات الشتوي، إذ استطاعت الإدارة بقيادة ماجد النفيعي دعم الصفوف بـ5 لاعبين مميزين.

النادي تعاقد مع لاعب الوسط الكاميروني فرانك كوم وصانع الألعاب البرازيلي كارلوس إدواردو في صفقتي انتقال حر، كما استعار أيمن يحيى من النصر.

وضم الفريق الجداوي كذلك لاعب الرائد عبد الله المقرن بعد نجاحه في شراء المدة المتبقية من عقده في الساعة الأخيرة قبل غلق السوق يوم أمس، وتعاقد مع علي المجرشي لاعب الشباب، وأخيرًا ختم الميركاتو الشتوي بتجديد عقد عبد الرحمن غريب حتى صيف 2025.

النادي تخلي في المقابل عن عدد من لاعبيه أبرزهم محمد العويس والحسن نداو وسلمان المؤثر ومعتز هوساوي وعبد الله حسون.

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